新疆向勇斗暴徒两群体分别奖励30万元、20万元

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，新疆维吾尔自治区人民政府授予和田市、皮山县"勇斗暴徒"群体 "自治区见义勇为模范群体"荣誉称号，颁发荣誉证书、奖章，分别奖励30万元、20万元。

新疆启动严厉打击暴力恐怖活动专项行动以来，各族人民群众同仇敌忾，以对暴恐活动零容忍的态度，踊跃参与和主动配合严打专项行动，涌现出一批勇于同暴恐分子作斗争的见义勇为先进分子。 2014年6月中旬，3名手持斧头的暴徒潜入和田市一家棋牌室，突然砍杀无辜群众。面对疯狂暴徒，多名现场群众毫不退缩，与暴徒展开殊死搏斗。附近商户听到警报后，立即拿起大头棒、灭火器对暴徒进行围追堵截，并积极配合闻讯赶来的武装巡逻力量，一举制服3名暴徒，最大限度地减少了伤亡。 2014年5月下旬，皮山县桑株乡6名村民在安全巡查时，发现3名身带管制刀具和疑似爆炸装置可疑人员，遂上前询问，遭暴徒持刀袭击。村民机智勇敢、沉着应对，先后将3名暴恐犯罪嫌疑人全部抓获，收缴匕首砍刀及12枚爆炸装置。 新疆维吾尔自治区人民政府表彰决定称，他们的英雄壮举，体现了中华民族见义勇为、惩恶扬善的传统美德和高尚品格，彰显了各族人民群众"爱国爱疆、团结奉献、勤劳互助、开放进取"的新疆精神，显示了各族群众勇敢直面暴徒，以实际行动全心、全力支持严打暴恐活动专项行动，坚决与暴恐分子作斗争的信心和决心。 表彰决定号召,全区广大干部群众以受表彰的见义勇为模范群体为榜样,在反恐维稳斗争中，始终保持高度警惕，弘扬社会正义，维护民族团结，构筑起打击暴恐犯罪、捍卫社会安宁的铜墙铁壁，为自治区社会稳定和长治久安事业作出贡献。