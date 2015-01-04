澳南部遇30年来最严重林火 4700公顷林地被烧毁

哈通社阿斯塔纳1月4日电，据中新网援引新加坡《联合早报》4日报道，澳大利亚南部森林大火失控，数千公顷林地被烧毁。这场大林火是南澳1983年来最严重的。南澳州州长已宣布当地进入紧急状态。

南澳消防主管纳特尔顿表示，阿德莱德东北部山区的居民正面临着一场"极度危险的林火"，而在夏天强风和高温的助长下，消防人员根本无法将林火扑灭。目前已有八名消防员受轻伤。 阿德莱德山区是著名的农业和酿酒区，人口有四万人左右。 这是当地自1983年以来面对的最大林火。30年前，南澳和维多利亚州的林火烧死了70多人，并烧毁了上千所房屋。

纳特尔顿称，强风助长了林火的火势，并让飘忽不定的大火向四周蔓延。被烧毁的林地从周五下午的154公顷激增到昨天的4741公顷。消防员认定在天气转好之前，要遏制火势是不可能的。 林火已吞噬了数十所房屋，随着风速提高到每小时110公里，遭殃的房屋将大增。 南澳州州长威瑟利已宣布当地进入紧急状态，吁请居民尽快疏散。他说："我们目前正面临着一场极度危险的林火。如果你选择迟点疏散到安全的地方，这可能是一个灾难性的决定。" 他表示，新南威尔士和维多利亚州当局已经准备好，协助南澳对抗林火。 维多利亚州多处也遭林火肆虐。当地消防队员在320火点和林火对抗一夜后，大部分的火势已经受控制，唯维州西部的火势未受到控制。 澳大利亚12月至2月是夏季，容易发生大规模林火。在2009年2月，维多利亚州森林大火造成173人死亡，烧毁了2000多所房屋，是澳大利亚史上最严重的林火灾难。