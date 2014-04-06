经济学家列举哈萨克斯坦步入全球最发达30国行列的5大有利因素

哈新社克孜勒奥尔达消息，以霍尔赫特阿塔命名的克孜勒奥尔达州国立大学经济学教授哈孜拜∙胡达拜干诺夫在与大学生座谈时说，哈萨克斯坦步入全球最发达30国行列的几率很高。

就此他列举了5大有利因素： 第一，哈萨克斯坦境内有140多个民族，长期以来，哈国各民族和睦相处，同舟共济，患难与共，这充分体现了哈萨克人的强大凝聚力，我们可以自豪地说，哈国各民族的团结是稳固的，这是哈国社会进步、经济发展、政治稳定的重要保证。这些成绩的取得归功于总统纳扎尔巴耶夫的卓越领导，民族团结的大好局面可以保障经济的稳步发展。哈萨克斯坦已步入历史上经济发展最好最快、民众生活改善最大最多的时期。因此，我们完全有理由相信，哈国社会具备经济发展的良好环境。 第二，哈萨克斯坦矿产资源十分丰富。许多矿产资源储量在世界名列前茅。哈萨克斯坦矿产资源领域始终是对国内外投资最具吸引力的一个领域。 我们在此基础上建立和发展了实力雄厚的石油天然气、铀和煤炭工业，开采并加工黑色金属矿产、有色金属矿产和贵金属，以及各种各样的非金属矿产。哈萨克斯坦开采和加工的矿产品出口至欧洲、美国、中国、韩国、新加坡、马来西亚和其他一些国家。目前，共有50多个国家的企业向矿产资源领域投资。这为哈国的经济发展提供了强大的动力。但地下资源不是取之不尽、用之不竭的。不可再生资源如石油煤炭等在使用后不能再生，这些资源总有一天会枯竭。因此，要有计划的使用这些资源。 第三，目前，哈萨克斯坦有通向世界各大洲的陆路、海路及航线便利条件，西欧-中国西部交通走廊即将建成，还有几千公里的在建公路，新开辟的上万公里航线，已纳入计划的高铁建设都能说明我国经济建设的步伐很快。 第四，哈萨克斯坦疆土辽阔，资源丰富。民众爱好和平，因此，在保证社会稳定、民族团结的前提下，要充分利用好这些资源。 第五，独联体国家也认可哈萨克斯坦是中亚国家经济发展的领头羊，他们支持我们尽早步入全球最发达30国行列。