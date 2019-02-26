日本东北外海未来30年发生7级强震几率逾90%

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 -- 据中新社消息，近日，日本最新地震评估报告指出，沿东北到关东地方外海的"日本海沟"外围区域，未来30年内发生像311大地震这种强震几率"几乎是零"，但出现7到7.5级地震的几率达90%以上。

日本海沟位于日本东北到关东地方外海，是海底板块往陆地板块下沉所产生。据悉，这份报告是是继2011年11月以来，再度对这片海域进行评估。

日本311大地震发生在2011年，是一个从岩手县外海南部到茨城县外海间连动的强震，由海啸堆积物痕迹来看，得知过去约3000年间这样的地震共发生过5次，专家们又借由这个数据推算如此规模的地震平均发生的时间间隔。

据悉，311大地震发生至今仅8年，所以这份评估报告认为，未来30年内要再发生9级强震几率几乎为零；但发生规模7到7.5级强震的几率，仍然相当高。

从地区来看，几率最高的是青森县东方外海及岩手县外海北部，在90%以上；宫城县外海几率约90%；茨城县外海约80%；福岛县外海约50%；岩手县外海南部的几率约30%。

据报道，在福岛县外海，上次评估发生7级强震几率约10%，这次根据过去发生地震的频率等做了修正，因此几率提高到约50%。