总统：实现跻身全球30强国目标需保证GDP增速为5%

哈通社阿斯塔纳 - 纳扎尔巴耶夫总统2月3日在政府大楼主持召开政府扩大会议。

会上，纳扎尔巴耶夫总统强调，要实现令哈萨克斯坦跻身世界前30强国行列的目标，需将GDP增速稳定在5%。



纳扎尔巴耶夫总统在会上表示，目前国际经济形势正在逐步好转，石油、天然气等矿产资源的国际行情正在回稳。



他认为，此前国际油价的低迷行情为哈萨克斯坦敲响了警钟，促使哈萨克斯坦经济寻求更加不依赖能源经济的新模式，并在一定程度上取得了成功。



纳扎尔巴耶夫称，要实现令哈萨克斯坦跻身全球30强国行列的目标并不容易，前行的道路依然艰难，需要各界同心协力。



纳扎尔巴耶夫总统以韩国为例，称在过去的25年间，只有韩国实现了从发展中国家步入发达国家行列的目标。



"仔细观察韩国的成功经验，我们会发现，在全球年平均GDP增速为2.8%的时期，韩国通过始终保证GDP增速在5%，而得以实现了自身经济的跨越式发展。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，为了贯彻落实《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》的目标，哈萨克斯坦也应该以此为基础，努力实现经济的稳定、快速发展。



【编译：木合塔尔·木拉提】