全球 30 强媒体主报告出炉：Google 位列第一

实力媒体最新发布的《全球 30 强媒体主报告》显示，全球最大的媒体所有者 Alphabet（谷歌的控股公司新名称）继续保持其领先地位。该公司的媒体业务总收入达到 600 亿美元，比第二大媒体所有者迪斯尼高出 166%。在过去的几年里，Alphabet 一直在稳步拉大与迪斯尼之间的差距，去年高出迪斯尼 136%，比前年增长 21%。

《全球 30 强媒体主报告》是唯一一份依据媒体收入做出的全球最大媒体公司榜单，由实力媒体推出。该报告自 2007 年起推出，上一版发布于2015 年。实力媒体将媒体业务收入定义为来源于支持广告业务的所有收入，从而确定媒体公司对营销行业的重要程度。

这份报告中的四大媒体巨头--Facebook，百度，雅虎和微软，今年的排名都有所上升。Facebook 从去年的第 10 名上升到第 5 名；百度从 14 名升到第 9 名；雅虎从 18 名到 15 名；微软也从 21 名到 17 名。Facebook 是榜单里增速最快的媒体主，媒体业务收入较去年增长 65%。百度是增速第二快的媒体（增长 52%），Alphabet 增速第三（增长 17%）。

榜单上的五大数字巨头创造了 880 亿美元的媒体收入，相当于这 30 家媒体公司总收入的 34%，代表了全球互联网广告市场的 65%。他们在数字广告方面的集体优势意味着这五家公司已获得来自该行业快速增长的大部分收益。在过去的 5 年里，在多方面的驱动下，数字广告支出以每年 18% 的速度递增。这些驱动包括移动技术的普及、社会化媒体、在线视频以及以程序化购买、本地实时搜索为代表广告技术的改进等。而去年所有其他媒体的广告支出仅仅增长了 0.6%。

面临核心业务收入停滞，传统媒体主纷纷将投资偏向其数字化业务，要么是扩大其现有品牌的数字业务，要么就创建新的独立的数字产品。报纸和杂志出版商尤为明显，在大多数成熟市场，他们的印刷品经历了长期的需求衰退。然而，大多数媒体主发现网络端的竞争比他们以往的传统媒体更为激烈，因为进入门槛非常低，并且其分销成本几乎为零。

高度竞争和数字巨头的统治地位，使得众多媒体主想要从数字媒体领域取得收入以填补传统领域丢失的份额可谓是越来越难。与去年同期相比，30 强广告主榜单里将近一半的媒体主收入受损，虽然其中两个案例是因为媒体主剥离了他们的部分媒体业务。时代华纳公司分拆了其杂志业务作为一个独立的公司--时代公司，这使得它在本次报告中的首次亮相排名末尾。另外，哥伦比亚广播电视公司也退出了户外广告业务。

「五大数字媒体主控制着世界上绝大部分的互联网广告市场，其快速增长使得他们在榜单上名列前茅。」Jonathan Barnard，实力媒体预测部门负责人表示，「榜单上的传统媒体主们已经争先恐后地扩大他们的数字业务，均有不同程度的效果。随着数字广告技术，如程序化购买向传统媒体蔓延，它将进一步撼动传统媒体主，但同时也为他们提供新的增长机会。」

媒体业务收入的定义

实力媒体对「媒体业务收入」的定义指来源于支持广告业务的所有收入，如电视、平面、搜索、社交媒体等的广告收入，以及从这些业务衍生出的其他收入，如报刊的发行收入等。这个排名清晰地展示了广告主和代理公司所面对的全球媒体主在规模和议价能力上的情况。报告包含了 2014 年财年的数据，以确保所有上市公司的收入数据的一致性。

2016 全球三十大媒体主排行榜



