新疆高速公路通车里程年内突破3000公里

哈通社阿斯塔纳8月9日电，据天山网消息，中国新疆北部乌尔禾至阿勒泰、克拉玛依至塔城两条高速公路8月即将完工，预计年内通车。届时，新疆高速公路通车里程将突破3000公里。

乌尔禾至阿勒泰高速公路全长289公里、克拉玛依至塔城高速公路全长218公里，加上目前新疆已通车的2728公里高速公路，年内新疆高速公路通车里程将突破3000公里大关。 2011年，新疆高速公路通车里程数还不足1500公里，到2012年和2013年，这一数字已分别达到2277公里和2728公里。 今年，新疆安排交通运输固定资产投资300亿元－350亿元，包括乌尔禾至阿勒泰、克拉玛依至塔城的南北疆6条高速公路在建或即将通车。中央资金支持、新疆自治区财政和银行信贷保障是新疆高速公路大通道骨架快速完善的基石。 根据中国规划，"十二五"期间，新疆计划完成交通固定资产投资1200亿元-1500亿元（含新疆生产建设兵团），建设总里程4.4万公里。预计到2015年底，新疆高速公路将达到4300公里，高等级公路（一、二级）超过1.5万公里，农村公路达到11万公里。