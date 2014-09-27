欧盟：超过3000欧洲人参与圣战

哈通社阿斯塔纳9月27日电，据BBC中文网报道，欧盟负责反恐的官员周五（26日）表示，从欧洲前往叙利亚和伊拉克参加伊斯兰战斗的人数已经超过了3000人。

欧盟反恐协调员戴科乔夫（Gilles de Kerchove）同时警告称，西方国家对伊斯兰国（IS）的空袭可能增加欧洲出现报复性袭击的风险。

"威胁"

自从8月以来，以美国为首的联军已经在伊拉克上空进行了多达200次的空袭。周一，空袭行动也将包括叙利亚境内目标。

戴科乔夫的这番警告发出后不久，英国的议会开始对英国是否加入在伊拉克空袭IS的行动展开辩论。

目前，英国的三大党均赞成英国加入空袭。当天中午，首相卡梅伦说，IS对英国是"威胁"。不过，英国政府也表示，其不会在叙利亚进行空袭。

不过戴科乔夫警告称，西方政府这样的行动可能使这些参与国家遭到报复。"这在法国已经很明显了。3天前IS发表了一份声明，说他们会报复联军。"

"一个法国人在阿尔及利亚被绑架后遭到斩首。IS做了他们表示将做的事，" 戴科乔夫表示。

"3000欧洲人"

过去几个月，IS的势力在伊拉克与叙利亚扩张。戴科乔夫表示，这3000人中包括了所有已经去过该地区的欧洲人。他们当中有些已经回来，有些已经死亡。

美国中央情报局估计，目前在伊拉克与叙利亚的IS成员可能已经超过了31000人。这一数字是此前估计的3倍。

戴科乔夫还说，"伊斯兰国"在6月宣布建立"哈里发"的消息可能在欧洲获得更多的支持。