联合国报告：每年有近3000万患病和早产的新生儿急需治疗
儿基会副执行主任阿卜迪（Omar Abdi）表示："对于婴儿和母亲，在正确的时间、在正确的地点进行适当的护理会产生重大影响。然而，每年都有数以百万计的体型偏小的婴儿和病婴儿死亡，因为他们根本没有得到他们有权得到，同时也是我们负有集体责任去提供的医疗保健。"
报告题为《生存和茁壮成长：改变每个小婴儿和病婴儿的护理》。报告指出，在新生儿中，面临死亡和残疾风险最高的是那些早产、分娩时脑损伤、受到严重细菌感染或黄疸等并发症，以及先天性疾病影响的婴儿。此外，他们的家庭在经济和心理上遭受的打击也会对他们的认知、语言和情感发展产生不利影响。
世界卫生组织负责项目的副总干事斯瓦米纳森（Soumya Swaminathan）表示："对于每一位母亲和婴儿来说，从怀孕到分娩以及出生后头几个月的健康至关重要。全民医疗保险可以确保每个人，包括新生儿，都能获得所需的医疗服务，而不会面临经济困难。新生儿保健方面的进展是一个双赢的局面，它拯救了生命，对早期儿童发展至关重要，从而影响到家庭、社会和子孙后代。"
报告称，如果没有专门的治疗，许多处于危险中的新生儿将无法在出生后的第一个月内存活下来。 2017年，约有250万新生儿死亡，其中大部分是由于可预防的原因。几乎三分之二夭折的婴儿是早产儿。但即使他们存活下来，很多婴儿也会面临慢性疾病或发育迟缓。此外，估计有100万出生时体型偏小和患病的新生儿虽然存下来，但面临长期的残疾。
报告指出，通过精心的护理和培养，这些婴儿可以在没有严重并发症的情况下生活。到2030年，81个国家可以通过更明智的策略挽救290万母亲和新生儿的生命。例如，如果由同一个医疗团队提供分娩及其后的护理，他们可以在早期发现问题。
此外，到2030年，有约68％的新生儿死亡可通过一些简单措施得到避免，包括纯母乳喂养，母亲或父亲与婴儿之间的皮肤接触，提供药品和必需品，提供由熟练的卫生工作者运营的干净和设备齐全的卫生设施。其他措施包括为帮助无法正常呼吸的婴儿进行呼吸，给母亲进行防止出血注射，或延迟切断脐带等。
报告还提出了一系列建议：
每周七天为新生儿提供全天候住院治疗。
培训护士提供与家人合作进行的护理。
教导父母如何照顾婴儿，帮助婴儿增加体重，并让他们的大脑正常发育。
为偏小婴儿和患病婴儿提供高质量的医疗服务，并对他们的健康进行跟踪。
分配必要的资源，增加每人0.20美分的额外投资，到2030年就可以在中低收入国家拯救每3个新生儿中2个婴儿的生命。