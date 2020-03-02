中亚天然气管道已累计向中国输气超3000亿立方米

哈通社/努尔苏丹/3月2日 —— 据中国石油西部管道公司2月27日统计数据显示，中亚天然气管道已累计向中国输送天然气超3000亿立方米。

中亚天然气管道西起土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境，穿越乌兹别克斯坦中部和哈萨克斯坦南部，经新疆霍尔果斯口岸入境中国，目前实现ABC三线并行，入境中国后通过霍尔果斯压气站与西气东输二、三线管道相连，全长1833公里，总设计输气能力为每年600亿立方米。

西部管道霍尔果斯压气首站是中亚天然气进入中国国内的第一站，也是西气东输管网首站，来自中亚的天然气从霍尔果斯一路向东，途经湖南、湖北，直达上海，成为人民群众灶台上的火苗，为管道沿线27个省、自治区、直辖市和香港特别行政区的5亿多人口送去了清洁能源。据西部管道公司介绍，中亚天然气管道自2009年12月投产以来，已安全平稳运行3724天，截至目前累计输气达3112亿立方米。中亚天然气管道天然气主要气源来自土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，2017年又开拓了哈萨克斯坦气源。目前，每年从中亚国家输送到中国的天然气，约占中国同期消费总量的15%以上。