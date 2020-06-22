乌兹别克斯坦将为感染新冠病毒的外国游客补偿3000美元

哈通社/努尔苏丹/6月22日 – 乌兹别克斯坦政府正在拟定多项举措，以期能够重振因COVID-19全球大流行而陷于停滞的旅游业。

据当地媒体报道，乌兹别克斯坦总统已于本月19日签署了相关的总统令。

根据这份名为《关于在严格遵守卫生和流行病学安全制度要求情况下发展旅游业的其他措施》的命令，乌兹别克斯坦将启动一个被称为«乌兹别克斯坦：安全旅行保障»的项目。

在该项目框架下，将组建一个旅游安全保障基金。乌国家防风险基金将为该基金拨付200亿索姆资金，此外还将通过其他方式进行一部分融资。





乌兹别克斯坦创新健康国家协会主席饶山·伊扎莫夫在接受乌兹别克斯坦24频带的采访时表示，当局采取的措施，旨在让国内外游客相信，在乌境内旅游是有安全保障的。

他表示，如果外国游客在乌境内旅行时，感染了新冠病毒，乌兹别克斯坦将为其提供3000美元的补偿金。伊扎莫夫强调称，这是借鉴了国际通行经验后采取的措施。

此外，根据要求，在隔离限行措施实施期间，旅游业运营商只能在«乌兹别克斯坦：安全旅行保障»项目规定的旅游设施清单范围内为游客制定旅行线路和其他相关服务。

Фото: gazeta.uz

【编译：木合塔尔·木拉提】