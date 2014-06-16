中国湖南300儿童铅中毒涉污染企业被迅速关停

哈通社阿斯塔纳电，据光明网消息，近日有舆论曝光中国湖南衡东县大浦镇有300多名儿童检测发现血铅超标，疑为当地一家化工企业污染所致。衡东县委15日向记者回应称，14日当地已经紧急成立事件调查组，依法启动了调查程序，对涉污染企业迅速关停彻查。

铅是已知毒性最大、累积性极强的重金属之一，中国儿童血铅的健康标准值为100微克/升，高于这个标准就是铅中毒。据相关媒体披露，衡东县大浦镇经检测有300多名儿童血铅超过这一标准，高的达到了322微克/升。一些村民反映，大浦镇美仑颜料化工有限公司可能是"元凶"，这家公司的粉尘、废水的污染没有有效处理，粉尘直接飘到居民家里，废水直接排放到湘江中。 衡东县委宣传部负责人介绍，大浦镇儿童血铅超标事件曝光后，衡东县委、县政府召开紧急会议，成立事件调查组，启动调查程序。责成县环保部门对涉污企业迅速关停彻查，实施停电、拆除生产设备等关停措施。责成县公安机关对涉嫌企业责任人依法调查，县纪检监察部门对环保等相关部门进行履职调查。同时，成立专门班子赶赴大浦镇重点检查其他涉污企业，摸底排查血铅超标儿童人数，发放牛奶和相关药品，做好当地群众思想疏导和安抚工作。 此前记者采访过程中，当地环保部门和县政府说，美仑化工厂各项环保指标都达标。衡东县环保局局长肖丰岚说："不能确认厂子是（铅）唯一来源，我们没有（认定）资质。"大浦镇镇长苏根林说："小孩在学校读书，那个圆珠笔、铅笔，用铅笔的时候在嘴里咬，也可以形成超铅。"