韩国：习近平将率近300人代表团访韩

哈通社阿斯塔纳7月2日电，据BBC报道，韩国总统府外交安全首席秘书朱铁基周三（2日）透露，周四陪同中国国家主席习近平访问韩国的除了80余名中方官员外，还有200余名财经界人士。

据透露，在陪同习近平访韩的80余名中方官员中，有3名副总理级和4名部长级官员，规格之高是以往中国国家元首历次到访韩国之行中罕见的。

朱铁基还表示，习近平在抵达首尔后将首先与韩国总统朴槿惠举行韩中首脑会谈。两人将在会谈中商讨如何加强两国在朝核等同朝鲜半岛和平稳定相关问题上的对话、强化在地区及国际问题上的合作，并期待会谈能够推动两国"战略合作伙伴关系"迈上新台阶。 他还说，在朝核问题上，韩中领导人将基于不容许朝鲜拥核和无核化目标这一共识，商讨具体的推进方案，并就共同维护半岛的和平与稳定、实现"韩半岛信任进程"交换意见。 中韩两国将发表联合声明 朱铁基指出，中韩两国领导人将在首脑会谈结束后发表联合声明，内容可能涉及到朝核、日本安倍政府右倾化等问题。而在日本政府右倾化问题上，韩中双方将在联合声明中强烈谴责日本政府破坏《河野谈话》精神、决定修改宪法解释解禁集体自卫权，并表示韩中两国将共同应对日本政府右倾化问题。 韩联社报道说，习近平除了与朴槿惠举行首脑会谈外，还将出席国宾晚宴。而在4日，习近平将出席韩中商务论坛，会见韩国国会议长郑义和，并将在首尔大学发表演讲。 至于陪同习近平一起访韩的夫人彭丽媛在访韩期间将参观朝鲜王朝时期的宫殿，并出席韩国传统文化体验活动等。 "朝鲜一周内三次发射飞行物" 此外，韩联社引述韩国联合参谋本部一位人士报道，周三（2日）上午6时50分许和8时许，朝鲜先后向韩半岛东部海域发射2枚短程飞行物。据推测，其射程为180公里左右。 这也是过去一周内，朝鲜第三次发射飞行物。 6月29日，韩国军方称，朝鲜于当天凌晨4时50分和4时58分先后在江原道元山一带朝向半岛东部海域发射2枚导弹，导弹射程达500公里，疑为飞毛腿系列。 6月26日，韩国军方表示，朝鲜向半岛东部海域发射了3枚疑似为300毫米火箭炮的飞行物，射程为190公里。 韩国方面还分析说，最近朝鲜连续发射飞行物，可能是对习近平即将访问韩国的"示威"行动。 习近平此次韩国之行是自其去年担任中国国家主席以来首次到访该国，同时也打破了以往中国领导人先访问朝鲜后访问韩国的惯例。朝鲜官方至今还没有对习近平此次到访韩国做出任何公开回应或评论。