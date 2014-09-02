巴基斯坦反总理示威爆警民冲突 300多人伤

哈通社阿斯塔纳电，据香港中通社消息，巴基斯坦首都伊斯兰堡的抗议者30日晚再次上街，要求总理谢里夫下台。抗议者与警方的冲突持续到31日，据报有300多人受伤，其中包括几名警察。据悉，警方已经逮捕500多名抗议者。政府已经下令逮捕反对党领导人。

据美国媒体报道，在议会外已经宿营两个星期的抗议者，30日使用起重机移走路障，试图闯进总理谢里夫的住所，随后爆发冲突。警察使用了催泪瓦斯和橡皮子弹。 新华社报道说，巴基斯坦医学研究所已接收180名伤者，大部分伤者因催泪瓦斯导致呼吸困难。另一家医院接收了至少128名伤者，其中2名伤者伤势严重。两家医院表示，伤者中包括57名妇女、12名儿童、34名警察和4名记者。 据报道，巴基斯坦人民运动党表示有7名该党成员死亡，正义运动党表示有1名该党成员死亡，两党已经号召在全国范围举行抗议活动。但巴基斯坦国防部长阿西夫否认冲突中有人死亡，并指责反对党故意夸大事实。 曾是板球明星的政治人物伊姆兰•汗和教士塔希尔•卡德里，领导了抗议活动。他们指责2013年5月的大选存在大规模舞弊，要求总理谢里夫辞职，并重新进行选举。谢里夫30日再次表示不会辞职。他曾与反政府领导人举行过几轮谈判，试图解决政治僵局，但都没有成功。