菲律宾总统杜特尔特自比希特勒 称乐于杀光国内300万吸毒者

哈通社阿斯塔纳10月1日电 菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)周五再次语出惊人，将自己和希特勒相提并论，称乐于杀光国内300万吸毒者。

路透社报道，杜特尔特结束对越南的访问后在菲律宾达沃市(Davao City)接受记者采访时说，他被批评人士说成是"希特勒的表弟"，"希特勒屠杀了300万犹太人，菲律宾有300万吸毒者，我很乐意把他们全部杀光。如果德国有希特勒，菲律宾也应该有..."，说到这，他停顿了一下并指了指自己。

杜特尔特说，希望杀的这些人就是所有的罪犯，这样他就可以终结毒品问题，拯救下一代不至于毁灭。

杜特尔特今年6月当选菲律宾总统，他上台以来就展开了反毒品行动，迄今已有超过3000人在行动中死亡，其中只有三分之一死于合法的警察行动，剩下三分之二属于法外处决。

另据一位前杀手披露，此前在杜特尔特长期担任达沃市市长期间，曾命令他和其他暗杀小组成员在类似黑帮暗杀的行动中杀死罪犯和反对派人士，总计约有1000人。

杜特尔特任意处决毒贩和吸毒者的行为遭到欧美各国的谴责，联合国秘书长潘基文公开指责他说这样的行为违法并且侵犯了人权和自由，但他并不为之所动，甚至威胁要退出联合国。

杜特尔特有关希特勒的言论很快也引发犹太团体的强烈不满。美国犹太人人权组织西蒙威森索中心(Simon Wiesenthal Center)数字恐怖主义和仇恨项目负责人Abraham Cooper称这些言论"极其粗暴无礼"，并称杜特尔特"应该为其恶心的言论向（大屠杀）的受害者道歉。"

而在今年菲律宾大选前，时任总统阿基诺三世(Benigno Aquino)曾警告选民说，杜特尔特的崛起和上世纪20、30年代希特勒十分相似，他说："我希望大家能以史为鉴，我们应该都记得希特勒是如何上台的。"