哈通社阿斯塔纳 -- 投资和发展部副部长罗曼•斯卡利亚尔16日在政府大楼召开的新闻发布会上表示，收费公路将为国家财政带来300亿坚戈收入。

斯卡利亚尔说："截至2020年，我国将对6千公里公路实施收费。这将为国家财政带来300亿坚戈收入。其中，在2017年，将有700公里公路被列入收费公路段。"

据他介绍，2017年，政府预算支出工程项目阿斯塔纳--铁木尔套、阿拉木图--卡普恰盖公路段和世界银行贷款工程项目阿拉木图--霍尔果斯公路段将安装收费系统。收费系统试用期将于今年9月份开始。

斯卡利亚尔表示，"光明大道"规划框架下，从2017年开始修建的公路总长为4400公里，这将为10万人提供工作岗位。其中，总长600公里的别伊尼奥--阿克托别（230公里）、阿拉木图--塔勒德库尔干（24公里）、阿斯塔纳--巴甫洛达尔（232公里）、乌拉尔--卡米恩卡（50公里）、阿克托别--阿特劳（26公里）和库尔代环山公路（40公里）等公路段将于年底前正式投入使用。

此外，根据计划，今年还将启动8个总长度达1000公里的新道路建设项目。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】