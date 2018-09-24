世卫组织：有害酒精使用每年导致300万多人死亡

哈通社/阿斯塔纳/9月24日 -- 世界卫生组织日前发布的一份报告显示，2016年有300多万人因有害使用酒精而死亡。这代表20名饮酒者中有1人死亡。其中超过四分之三的死者是男性。总体而言，有害使用酒精导致全球疾病负担的5%以上。

世卫组织《2018年酒精与健康全球状况报告》全面介绍了世界各地酒精消费和酒精导致的疾病负担情况。此外，还阐述了各国为减轻这一负担正在采取的措施。

世卫组织总干事谭德塞博士说："有太多人及其家庭和社区在遭受有害使用酒精的后果，包括暴力、伤害、精神卫生问题以及癌症和中风等疾病。这已对健康社会的发展构成严重威胁，加紧行动予以制止的时候到了"。

在所有可归因于酒精的死亡中，28%系因伤害所致，例如交通事故，自我伤害和人际暴力等；21%源自消化功能紊乱；19%源自心血管疾病，其余则由传染病、癌症、精神障碍和其它病症所导致。

虽然自2010年以来，全球在短暂性狂饮流行率和酒精相关死亡人数方面出现了一些积极趋势，但有害使用酒精造成的总体疾病和伤害负担仍高得令人无法接受，特别是在欧洲区域和美洲区域。

全球估计有2.37亿男性和4600万女性患有酒精使用障碍，欧洲区域和美洲区域的男性和女性患病率最高（前者男性为14.8%，女性为3.5%；后者男性为11.5%，女性为5.1%）。酒精使用障碍在高收入国家更为常见。

未来10年中预计全球消费量将增加

据估计，目前饮酒者有23亿人。在世卫组织美洲、欧洲和西太平洋这三个区域，半数以上人口消费酒精。欧洲尽管自2010年以来人均消费量下降了10%以上，但仍是世界人均消费量最高的区域。当前趋势和预测显示，未来10年全球人均酒精消费量将增加，特别是在东南亚区域、西太平洋区域和美洲区域。

人们的酒精消费量是多少？

饮酒者日均消费33克纯酒精，大约相当于2杯葡萄酒（每杯150毫升），一大瓶（即750毫升）啤酒或两瓶烈酒（每瓶40毫升）。

全球15-19岁儿童中四分之一以上（27%）为目前饮酒者。15-19岁儿童的目前饮酒率欧洲最高（44%），其次是美洲（38%）和西太平洋（38%）。据学校调查表明，在许多国家，酒精使用始于15岁之前，且男孩和女孩之间差异极小。

在全球记录的酒精总消费量中，45%为烈酒形式。就消费的纯酒精而言，啤酒位居第二（34%），其次是葡萄酒（12%）。自2010年以来，世界各地对酒精饮料的偏好只有略微变化。其中最大的变化发生在欧洲，那里的烈性酒消费量减少了3%，而葡萄酒和啤酒的消费量则增加了。

相比之下，全球15岁及以上人群中，一半以上（57%或31亿人）在过去12个月内没有饮酒。

更多国家需要采取行动

世卫组织物质滥用管理处处长Vladimir Poznyak 博士说："所有国家都可以采取更多措施来降低有害使用酒精的健康和社会成本。具有成本效益的行之有效行动包括：增加酒精饮料税，禁止或限制酒类广告，以及限制酒精的实物供应" 。

高收入国家推行这些政策的可能性更高，这便引起了全球卫生公平问题，并突出了向低收入和中等收入国家提供更多支持的必要性。

几乎所有（95%）国家都实行了酒精消费税，但其中只有不到一半采用其它价格策略，例如禁止以低于成本的价格销售或批量折扣。大多数国家对啤酒广告实行某种限制，最常见的是在电视和广播中完全禁止广告，但较少限制互联网和社交媒体中的广告。

谭德塞博士补充说："我们希望看到会员国采取富有创造性的挽救生命解决方案，例如征收酒精税和限制广告等。在2010年至2025年期间，我们必须更加努力削减需求并实现各国政府设定的使全球酒精消费相对减少10%的目标"。

减少有害使用酒精将有助于实现可持续发展目标下一系列卫生相关具体目标，包括关于孕产妇和儿童健康、传染病、非传染性疾病和精神健康、伤害和中毒等的具体目标。