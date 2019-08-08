政府为低收入人群赦免贷款债务300亿坚戈

哈通社/努尔-苏丹/8月8日—哈萨克斯坦公民超过300亿坚戈贷款债务获得赦免。

哈萨克斯坦央行金融机构监管司司长达吾然·萨勒穆巴耶夫8日在努尔-苏丹举行的新闻发布会上指出，此次贷款债务赦免金额超过300亿坚戈，这些资金30%由央行偿还，剩余债务由各二级银行抵消。

此外，萨勒穆巴耶夫还指出，被列入资助范围的公民逾期90天以上的无抵押贷款将不会被计收罚息。

据其介绍，央行目前就有关对修改贷款利率的计算方式这一问题进行讨论协商。目前的机制规定借款人每月偿还贷款的支出不得超过个人收入的50%，否则将不予受理。

«该问题正在解决当中。今后在计算偿还的债务金额时，我们将确定最低生活保障标准并核实每个家庭成员的生活最低所需消费额度。» 萨勒穆巴耶夫说。

值得一提的是，今年6月26日，托卡耶夫总统签署《减轻哈萨克斯坦共和国公民的债务负担》法令，旨在帮助低收入人群一次性偿还7月1日前在银行的无抵押消费贷款债务。实施该政策的相关条件和要求包括：截至2019年6月1日，单笔贷款债务总额不超过300万坚戈，此外，政府为每位债务人偿还债务的上限为30万坚戈。

【编译：达娜】