苹果30亿美元收购音乐公司加强音乐产品竞争力

哈通社阿斯塔纳5月31日电，据纽约时报网消息，电加利福尼亚库比提诺--周三，把数码音乐变成主流现象的苹果公司(Apple)宣布将以30亿美元（约合187亿元人民币）买下正在崛起的音乐品牌Beats电子(Beats Electronics)。这个举动将有助于它追赶提供订阅音乐服务的竞争对手。

苹果和Beats的高管周三表示，两家公司将联手给全球消费者提供更多聆听音乐的选择。届时，Beats品牌将继续独立于苹果之外，而苹果将提供Beats的流音乐服务和优质头戴式耳机。 苹果表示，除Beats音乐服务以外，公司仍将继续提供出售单曲和专辑并提供流电台服务的iTunes服务。 收购Beats之后，资深音乐行业高管吉米•艾欧文(Jimmy Iovine)和饶舌歌手德瑞医生(Dr. Dre)将在苹果的互联网服务负责人埃迪•库埃(Eddy Cue)手下工作。身为Beats的创始人，德瑞医生和艾欧文由此跻身于被苹果纳入旗下的著名高管行列，这些高管包括博柏利(Burberry)前首席执行官安吉拉•阿伦茨(Angela Ahrendts)和伊夫圣罗兰(Yves Saint Laurent)前首席执行官保罗•丹尼弗(Paul Deneve)。 在位于库比提诺的苹果总部接受采访时，苹果首席执行官蒂莫西•D•库克(Timothy D. Cook)反复强调了德瑞医生和艾欧文将给苹果带来的才华。他还对Beats音乐服务表示了赞扬，Beats有专人为听众设计播放列表。

"他们真的不同凡响，"库克说。"找到他们，就像是在海滩上找到了刚好合适的砂粒。他们这样的人很少见，找起来非常困难。" 苹果将为这笔交易支付26亿美元的现金--这不会对苹果巨大的现金储备造成什么影响--以及价值4亿美元的股票。公司预计这项交易将在今年晚些时候获得批准。对于苹果而言，数周之前已现端倪的Beats收购在很大程度上遵循了一个熟悉的模式。过去，苹果也曾整体收购一些科技公司，这些公司都拥有苹果可以用于未来设备和网络服务的资源和人才。提供头戴式耳机和新兴音乐服务的Beats也符合这个标准。 然而，收购Beats的交易也有与其他交易不同的地方。作为世界上最富有的科技公司，苹果迄今一直倾向于数额较小的交易，避免进行价值以10亿美元计的巨额收购。Beats的交易是该公司有史以来数额最大的一次。 苹果拒绝透露与Beats合作的产品制造计划，这样一来，收购之后的具体举措还要过些时间才见分晓。在此期间，人们将会质疑，作为数码音乐先驱的苹果为什么要收购一家音乐公司，而不是发展公司已有的产品。

苹果iTunes商店的增长受到了Spotify和Pandora等公司的挤压，这些公司允许用户在接受广告或支付订阅费的情况下任意播放音乐。 富国银行(Wells Fargo)金融分析师梅纳德•乌姆(Maynard Um)表示，"苹果本来位于这条曲线的前方，如果这是苹果决定收购的原因，那就印证了以下观点，即苹果不再领先。" 库克称，此次交易"根本不需要思考"。他表示，苹果自去年以来已经收购了27家公司，但这并不意味着苹果非得买下这些公司不可。 "埃迪领导的团队本可以自己创建订阅服务吗？当然，"他说。"我们本来也可以研发其他27件东西。谁也不会亲自去创建一切。这个公司让我们兴奋的不是某一件东西，而是他们的人才，他们的服务。" 大约三年前去世的苹果首席执行官史蒂文•P•乔布斯(Steven P. Jobs)曾在2002年启动一项任务，意在说服唱片公司开始在线销售音乐。这对于乔布斯来说是一个合适的时间，因为当时苹果规模较小，是一个不那么令人害怕的合作伙伴，而音乐界又对人们从网上下载歌曲侵犯版权的做法感到不快。 乔布斯为唱片公司提供了合法的在线音乐商店 iTunes Store，方便这些公司销售音乐。但他想实现一个巨大的改变，即允许顾客单独购买他们想听的音乐，或者说一次买一首。唱片公司起初拒绝这一改变，但乔布斯最终说服它们加入。2003年，iTunes Store开了张。 瑞银(UBS)金融分析师史蒂文•米卢诺维奇(Steven Milunovich)表示，他认为这次收购的大部分力气可能都花在了聘用艾欧文方面，目的是让艾欧文负责未来的大型媒体谈判，就像乔布斯过去为iTunes音乐开展的谈判一样。 米卢诺维奇说，"乔布斯拥有一种扭曲力场，这是一种独特的能力。"他还提到了艾欧文，"在音乐界，这家伙可能最接近于拥有这种能力的人物了。" 尽管如此，该收购案，尤其是高昂的收购价格，仍然让其他一些分析师感到非常困惑，比如桑福德•伯恩斯坦公司(Sanford C. Bernstein)的金融分析师托尼•萨克纳吉(Toni Sacconaghi)。毕竟，苹果在1996年收购计算机公司NeXT的价格--大约4亿美元--比这低得多，那次交易使乔布斯重回公司。 事实已经证明，那次交易是有史以来最富变革性的科技公司收购案：乔布斯重新掌舵，苹果从一个濒临破产的公司发展成了占统治地位的公司。 库克表示，德瑞医生与艾欧文将和苹果联手推出下一代音乐产品，但他拒绝透露未来产品的相关细节。 "他们会想出一些让你大吃一惊的方法，"他说。"会推出一些你从未想到的产品，会在下一个转角处环顾四周，找到将音乐推向更高层次的途径。"