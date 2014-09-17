中国银联进军俄市场 已获得30家合作银行

近期，俄罗斯正在将部分银行业务重心转向可替代西方的合作伙伴，其中也包括中国。与此同时，中国银行卡巨头银联也正在为进一步扩大在俄罗斯的市场份额而采取行动。

这家于2007年进入俄罗斯市场的中国公司表示，未来将在俄罗斯设置超过10万台终端POS机，以及3万多台自动取款机。截至目前，俄罗斯境内已发行4.5万张银联卡。

MTS银行成为俄罗斯第一家支持用人民币进行支付的银联卡发卡行。2012年，MTS银行开始在远东发行银联卡，自动取款机也同时开始接受中国支付系统的银行卡。然而，客户暂时只可以在位于远东和伊尔库茨克的分行中办理"银联-金皇冠双标识卡"。目前，MTS银行俄全境分行为客户办理银联卡的筹备工作即将完成。首批大规模发行可能将于今年年底进行。据德国《商报》报道，中国银联在俄罗斯境内共有30家合作伙伴。据其他媒体报道，这其中就包括俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）、Interprogressbank、MDM银行、莫斯科银行（Moscow Bank）、莫斯科复兴和开发银行（the Moscow Bank for Reconstruction and Development）、Russkiy Standard、Svyaznoy Bank、Uniastrumbank、俄罗斯外贸银行，等等。

中国银行卡进入俄罗斯市场，对维萨和万事达卡的存在形成竞争，后者因俄罗斯政府对西方制裁的回应失去了市场领先地位。维萨和万事达两家美国公司与俄罗斯公司正在进行相关洽谈，但结果仍是未知数。

同时，银联的目标不仅仅限于在俄罗斯境内发行中国银行卡。6月下旬，中国银联董事长苏宁与俄罗斯中央银行副总裁德米特里•斯科别尔金（Dmitry Skobelkin）举行会晤并就广泛议题进行了讨论，此前恋人曾共同主持在上海举行的俄中金融合作分委会第15次会议。在会议中，银联国际首席执行官蔡剑波与俄罗斯"无国界世界"旅游协会（该协会致力于吸引亚洲游客在俄境内旅游）签署一项协议。该协议旨在"积极推动银联卡在俄罗斯境内的使用更好地为两国游客提供服务"。

值得注意的是，去年9月，银联获得俄罗斯央行发放的支付业务运营许可。该许可允许银联可在电子支付领域开展业务。然而，俄罗斯电子货币行业协会主席维克多•多斯托夫（Victor Dostov）却对银联在俄罗斯市场的发展前景持不同观点。他说："我看到一些和他们有关的利基市场。例如，在中国网购和拍卖行业的支付方式对于俄罗斯不同类别产品具有一定的吸引力。然而，从俄罗斯的角度来看，相比维萨和万事达卡，我对将使用中国银联卡视为一种爱国行为表示怀疑。银联更依赖于中国政府，而维萨和万事达卡对美国政府的依赖较少。可以肯定地说，若在使用银联过程中发生利益冲突，中国的国家利益将被优先考虑。"

与此同时，俄罗斯联邦中央银行正在努力打造本国的支付系统，预计相关工作将于2015年中期完成。俄罗斯联邦中央银行监管部门负责人艾尔薇拉与中国银联董事长苏宁的会晤结果表明，中国银联支付系统愿意与俄罗斯分享在建立国家支付系统方面的经验。

（本文摘自透视俄罗斯网站）