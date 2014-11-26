以色列一公司宣称研发出可30秒完成手机充电的新技术

哈通社阿斯塔纳11月26日电，据路透社报道，以色列一家公司宣称，其研发的新技术可以使手机电池在几十秒内充满电，一辆电动车也仅需几分钟即可完成充电，这一技术进步可能会改变当今世界最具活力的两大消费产品领域。

位于特拉维夫的StoreDot表示，该公司采用纳米技术合成人造分子，研发出充电速度大大提高的新电池，作用原理就像是超密海绵吸取能量并将其存储。 新电池的模型目前还过大、难以适用于手机，该公司坚信，到2016年时将可以上市一款薄型电池，可以在30秒内存储足够手机使用一天的电量。 "（该产品）采用的新材料之前没有被研发出来，"该公司创始人兼执行长Doron Myersdorf表示。该公司的投资者中包括俄罗斯亿万富豪、英超切尔西俱乐部的老板阿布拉莫维奇。 该公司已通过两轮募资筹到4800万美元投资，包括一家大型手机制造商的投资。执行长Myersdorf拒绝透露该公司的名字，但表示是一家亚洲公司。 有预期称今年全球智能手机使用量达到17.5亿部，StoreDot注意到这一巨大的市场，部分专家认为，该公司如果在技术上再有提高，可能会成为市场赢家。 "我们生活在一个渴望电量供应的世界中......人们经常迫切需要充电。StoreDot有潜力去解决切实存在的这个大问题，"曾在全球手机领域与新兴企业合作及参与评估工作的Zack Weisfeld表示。 Myersdorf表示，一款快速充电手机可能比现有款型手机贵100-150美元，最终产品应该能充电1500次，使用寿命达到约三年。