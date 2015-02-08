埃及首都球迷骚乱已造成至少30人死亡

哈通社阿斯塔纳2月9日电，据外媒报道，埃及媒体称开罗球迷与警察冲突骚乱已经造成至少30人死亡。

当地时间8日，埃及首都开罗发生球迷骚乱事件。大批无票而不能入场的球迷与警方发生冲突，随后演变成暴力事件。

此前当局称死亡人数为22人，当地医院统计称，随后人数一直在增加。埃及卫生部门曾说，冲突造成至少25人受伤。

在当晚埃及足球超级联赛一场比赛开始前，扎马雷克队球迷在无票的情况下试图强行闯入开罗东部一体育场，与负责球场安保的警察发生冲突。

据报道，警方使用催泪瓦斯驱散闹事球迷，一些车辆在骚乱中受损。受冲突影响，这场足球比赛开始时间推迟了30分钟。

埃及内政部当天发表声明说，扎马雷克队球迷企图冲进球场时发生拥挤踩踏。当局称，很多受伤者摔断了脖子，还有一些人因催泪瓦斯而窒息，导致人员死伤。

近年来，埃及球迷之间、球迷与警方之间的冲突时有发生。2012年2月，开罗阿赫利队与塞得港埃及人队的一场足球赛引发骚乱，赛后两队球迷持棍棒等器械在体育场内外混战，造成至少74人死亡、数百人受伤。此后，因对此案判决不满，球迷多次同警方发生冲突。