乌东亲俄武装控制区发生矿难 约30人死亡

哈通社阿斯塔纳3月4日电,据BBC报道,乌克兰东部亲俄武装控制地区的一个煤矿周三（4日）清晨发生疑似瓦斯引发的爆炸，据信导致大约30名矿工丧生，14人受伤。

这是自8年前造成101人死亡的矿难以来，乌克兰发生的最严重的煤矿爆炸事故。 矿工们的家属聚集在矿场，焦急的等待井下亲人的消息，有人担心亲俄武装没有足够的资源来应付这场灾难。 乌克兰总统波罗申科已经要求让政府救援人员和警察进入发生事故的煤矿。 煤矿工会的一名官员在接受一家乌克兰电视频道的采访时说，该地区最近几天没有发生战斗。 尽管自去年4月乌东冲突开始以来，乌克兰的经济显著萎缩，但冲突地区的许多煤矿仍然持续运作。 即便在乌东冲突发生之前，由于乌克兰煤矿的安全标准很糟糕，所以矿难事故经常发生。 周三的煤矿爆炸发生后，死亡人数到目前为止仍不清楚，乌克兰议会发言人最早宣布有32人死亡，并呼吁举行1分钟的默哀。 但稍后这名发言人又宣布，只有1名矿工被确认死亡，另外有大约30人下落不明。 目前已知的是，发生瓦斯爆炸时，矿里有230名矿工上班。这个煤矿是乌克兰产煤最多的矿之一。