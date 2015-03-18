中国哈萨克族“邮递老兵”30年如一日大山里传递真爱

哈通社阿斯塔纳3月18日电，据中新网17报道，一个人、一匹马、一条路，白茫茫的雪地，崎岖陡峭的山路上，他在雪中艰难的脚步正走向山的那头，高高的雪山，看不到尽头，走过的脚印很快就被大雪覆盖，大雪无痕，可是，埋藏在雪里的印迹，见证着这位中国哈萨克族邮递老兵跋涉传邮之路。

尽管邮递已经呈现代化，可是，在中国新疆阿勒泰山区一些偏远蔽塞、道路崎岖的地方，仍然需要"乡邮员"靠着最原始的交通工具，过滩涉水，越岭翻山，用人力方式及时准确地传送邮件，保持信息的畅通。这些朴实尽责的乡邮员，就是一个个带来希望与好运的"幸运使者"。正是他们，心与心的交不因距离变成天堑。 今年近5旬的哈萨克邮递员合兹买提，是中国新疆阿勒泰市切木尔切克乡邮政所的一名邮递老兵。30年如一日，跑乡串村送递邮件报纸。在这个乡有5个农业村、乡政府机关的7站8所，11个牧业村和6个队的邮件投递，平信、挂号信、包裹、EMS、党报党刊的投递，一周600余件的包件全都靠合兹买提一个人完成。50多公里单趟行程，可他却笑着说："没事！"说得很轻松。 这些年，陪伴合兹买提一路的是那匹与他朝夕相伴的老马，对于这马，合兹买提是格外有感情。"老马识途"合兹买提摸了摸老伙计笑着说。其实，老马不光识路，更是一路上忠诚的陪客。 几十年来这条邮路许多地段的路况比较差，马有时都骑不了，只得牵马而行，碰到雨雪等恶劣天气，很是折磨人。崎岖的山路加上风雪，让行进的速度变得很慢，步伐变得艰难，一路上走走停停。累了，就坐在雪堆上休息片刻，饿了就拿出奶茶与囊，含着冷空气一起吞下肚。有时，奶茶喝光了，他就吃雪解渴。鞋子被雨雪打湿，只得强忍着。他曾经穿行在零下三十几度的天气下送邮件，那种滋味没有亲自尝试过的人是无法体会到的。 中新社记者跟随邮递员合兹买提一天，感受了这段路的艰辛。走了二个多小时，远处隐约出现了村庄的身影。这是合兹买提"邮线图"上的一站。来到村口阿得力家，合兹买提顺手从邮包里取出一沓《阿勒泰日报(哈)》和新疆日报(哈)递给了女主人。"这么大的风雪你还来送报，快进屋坐坐暖暖脚。" 女主人热情地招呼着。"不了，谢谢，我还有许多邮件要送，下回有空，我一定来拜访。"为了表示感谢，女主人还是往合兹买提的奶茶壶里灌满了新鲜滚热奶茶。这条线路上的村民，对合兹买提已经很熟悉了，并且把他当作最亲的人，这热奶茶里流淌着是份感激之情。 当地村里的人把合兹买提当远方来的客人热情相待，纷纷与他打招呼问好。在艾克拜的家门口，合兹买提从邮包里取出四份报纸，其中有份《经济日报》。 "艾克拜，来报纸了。"听到叫声，艾克拜从屋里走出来，笑吟吟地来收报纸。"您看下，少不少？""你办事我放心，不会少的，这么多年，你从来没漏少过，而且特准时。"这句话就是对合兹买提工作的最好肯定。艾克拜指着手中的报纸说："看报成为我和老伴了解外面世界的重要渠道，有了合兹买提，我从不为看报担心！"临走时，合兹买提好像又想起了什么，从邮包里拿出个收音机，对艾克拜说："这是你上次托我去城里买的收音机，今天给你带来了。""太好了！"艾克拜接过收音机一脸喜悦。合兹买提是个热心人，经常帮助村民维修、代买东西，方便群众。此时，他好似变成了一个走街串巷的"货郎"。难怪，他在村民中如此受欢迎。当邮件全部发完之时，已经日薄西山，合兹买提又得带着疲惫踏上50多公里的返程路。可能是完成了任务，合兹买提愉悦地唱起了歌，歌声回荡在空旷的雪地里，显得悠远。 一个人的"乡邮路"是寂寞孤独的。可是，对于像合兹买提这样基层普通的乡邮员来说，孤独往往又是常态的。正是他们承受孤独与艰辛，坚守和付出，感动了村里的百姓，换来了更多人的喜悦与幸福。这种孤独是让人尊敬与伟大的，这也是我，作为一个邮政管理工作者，在漫漫"长征邮路"上收获的感动。(记者阿丽亚•黑那牙提)