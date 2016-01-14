布伦特原油价格跌破30美元

哈通社阿斯塔纳1月14日电 据外媒消息，布伦特原油期货周三盘中跌破30美元/桶，为逾10年来首见，市场猜测伊朗原油出口很快将增加。此前一天，美国基准原油期货也于盘中跌破30美元/桶大关。

消息称，伦敦市场油价一度下跌2.9%，因有迹象显示伊朗核协议可能在下周一开盘之前付诸实施，从而解除对伊朗的制裁，为该国加大石油出口铺平道路。伊朗媒体Shana报道称，伊朗国家石油公司负责人RoknoddinJavadi上个月表示，待制裁取消后，该国可以在一周内将日出口量提高50万桶，6个月内提高100万桶。全球基准布伦特原油期货在2004年以来首次跌破30美元/桶后，尾盘收复失地，收跌68美分，至30.27美元/桶，跌幅2.2%。美国基准原油期货收涨4美分，至30.48美元/桶。

美国能源情报署(U.S. Energy Information Administration，简称EIA)周三表示，原油和成品油库存在截止1月8日的一周增加1,000万桶，至13亿桶，创纪录高点。大部分增加集中在汽油和馏分油。根据EIA的数据，美国原油消耗量在近几周出现下滑，因温暖的天气限制了取暖油需求，且消费者的汽油消费量同比也有所下降。若成品油需求放缓，而全球原油持续供应过剩，油价保持低迷的时间可能超过分析师和投资者目前的预期。

据悉，原油库存在未来几周可能继续增长，因炼油厂在进行季节性维护期间购买的石油更少。俄克拉荷马州库欣的原油库存增长10万桶，至6,400万桶，为纪录高点。美国原油日产量也在上述一周内增至920万桶。