中蒙俄将共同制作30集纪录片《茶路》

哈通社阿斯塔纳4月20日电 据中新社消息，19日，"CCTSS中蒙俄文化交流项目签约仪式"在北京举行，三国电视台及相关公司将联合制作30集纪录片《茶路》。

消息称，中国文化对外翻译与传播研究中心暨中国文化译研网（CCTSS）主办此次签约活动。中心主任黄卓越指出，此次签约旨在体现"一带一路"中的"互学互鉴"精神，进一步推动中国与蒙古、俄罗斯在文学、影视等文化交流项目方面的合作，"经济上的对接也有赖于文化上的理解、认同与包容，甚至于相互欣赏，同时我们也有必要通过加大文化上的交流，消除隔阂，去发展各国、各民族之间的世代友好关系。"

三方相关合作意向包括：蒙古国公共广播电视台、全俄国家电视广播公司、内蒙古广播电视台、内蒙古挪迈迪克公司四方签订合作意向，将联合有关部门共同制作30集纪录片《茶路》；内蒙古电影集团有限责任公司、蒙古国宝日乐岱影视工作室、俄罗斯"列宁格勒电影制片厂"等将共同拍摄三部影片；中国浙江出版联合集团与蒙古国NEPKO出版社签署《中国文化丛书框架合作协议》在蒙古国发行蒙语版《中国文化丛书》；内蒙古达英尔科技公司与蒙古国NEPKO出版社签订合作意向，创建《达英尔多文种互译平台(汉-蒙-西里尔文等文种相互翻译转换技术项目)》等项目。

据悉，中国文化译研网学术委员会蒙古语专委会同日成立，20日将在北京举办"文明的交响·中蒙文化沙龙"。