核灾30周年：给切尔诺贝利罩上安全外壳（图）

切尔诺贝利核电站上将升起拱顶，避免放射物质进一步扩散。禁区内的普里皮亚季曾经是4.5万人的家园，如今成为了这场1986年惨剧的沉痛印记。 在1986年4月26日的晚上，在当时的苏联加盟共和国乌克兰的切尔诺贝利核电站，工程师们对4号反应堆进行了安全测试。事情并不顺利。

几秒钟后，反应堆中铀和石墨堆芯的功率飙升到失控状态，导致蒸汽爆发，随后发生的大火将放射性粒子喷入了大气层。



根据苏联的官方描述，数十名车间工人和消防员当即死亡。短期与长期内因辐射而生病的人员数以千计。周围遭受放射性尘埃污染的乡村被划为禁区，没有通行证的人无法通过安检站入内。



禁区直径达18英里（约合30公里），被遗弃的城市普里皮亚季也在其中。事故发生30周年之际，要进入这片禁区仍然受到限制。但就核电站本身来说，事情正在好转。一座拱顶已接近完工，它将用来封存毁损反应堆的放射性残留物。



正在修建的拱顶称为"新安全壳"(New Safe Confinement)，成本达17亿美元，设计寿命100年。那里面的放射性水平极高，像刷涂料这类正常的维护工作是不可能进行的。因此，拱顶从内到外都用不锈钢包裹着，除湿空气将被灌入钢桁架，以防生锈。



它在与毁损的4号反应堆相距几百码的地方建造，今年晚些时候，会通过垫轨滑移到反应堆厂房的上方。这将消除切尔诺贝利至今存在的最大风险之一：建筑如果倒塌，可能会产生放射性尘埃云，把更多的污染物扩散到乌克兰各地，进入西欧境内。



不过，这也将标志着，在应对通常被视为世界上最严重的核灾难的过程中，一个新阶段就要开启。拱顶内部会有一台重型起重机，还有其它一些远程操作设备，用于清除4号反应堆里逐渐衰变的残留放射性燃料。



这不是一件容易的事。现场除了有大量燃料--有人估计达195吨，还有成吨的铅和沙子等材料。在当年急迫的灭火行动中，直升机将它们投到了那里。所有这些东西混在一起，融化成了致命的熔岩状物质，在建筑物的管道和孔洞里四下流淌，然后凝固。



这项工作将由乌克兰政府负责开展，目前还不清楚资金来自何方，堆放燃料等高放射性废物的仓库的资金也尚无着落。30年前爆发这场事故只花了几秒钟，而要彻底清理它的残渣可能还需要远远超过一个世纪的时间。





去年九月，从负责建设拱顶的公司的窗户向4号反射堆望去。







一名在切尔诺贝利核电站走廊中的工人。







在乌克兰切尔诺贝利，工作人员出现在现已关闭的2号反应堆的控制室里。







阿图尔·N·卡尔梅克夫在斯拉维蒂的家中，他是一名65岁的辐射专家。事故之后，他的工作是定位放射物质燃料，确定放射水平，从而限制工人受到的辐射。







在进入或离开核电站附近的火车站时，工人必须通过辐射监测。







事故发生后，这座城市在36小时内被疏散一空。







乌克兰斯拉维蒂，2.5万人居住在这里，它在1000平方英里的隔离区以外建立。许多工人在核电站上班，每天通过火车专线上班。







荷兰承包商Mammoet公司的员工，他们负责吊起拱门。







人们正在建造拱门，此处距离被摧毁的四号反应堆机组相当近。







一所学校旧址内，乌克兰参观者与被丢掉的防气罩。







一座废弃村落中的纪念橡塑，旨在纪念二战中死亡的苏联士兵。







残破的看台与成熟的桦木，这里曾经是一片足球场。







这里曾有监测美国核导弹发射的雷达，如今游客停留在附近。前苏联军事场所变成了非法的废金属收集点。







背景是熔融的切尔诺贝利核电站4号反应堆入口。前景为事故遇难者的纪念碑。