日俄要在普京访日前使30项经济合作具体化

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，日本经济产业相世耕弘成3号与俄罗斯能源部长诺瓦克、经济发展部长乌柳卡耶夫相继举行会谈，双方同意在12月俄总统普京访日前优先将约30项合作具体化。

正在莫斯科访问的日本经济产业相世耕弘成3号与俄罗斯能源部长诺瓦克、经济发展部长乌柳卡耶夫相继举行会谈，双方同意在12月俄总统普京访日前优先将约30项合作具体化。



日本政府希望在12月的首脑会谈之前就写入具体措施的经济合作方案达成协议。然而加强经济合作是否能够帮助解决北方四岛领土问题仍不明朗。



日俄两国政府3号当天成立了专注于能源合作的"能源倡议磋商会"。会上双方就设立石油天然气共同开发、风力发电、原子能3个工作组达成一致。



世耕在会谈中表示说:"必须努力取得与日俄首脑认真讨论两国关系未来相符的成果"。乌柳卡耶夫则表示："这将成为历史性的日子。希望开展有助于解决商业具体问题的工作。"



世耕3号还与负责经济工作的第一副总理舒瓦洛夫举行了会谈，并转交了首相安倍晋三写给总理梅德韦杰夫的亲笔信。



同一天世耕向俄总统助理尤里•乌沙科夫转交了日本首相安倍晋三写给普京总统的亲笔信。安倍在亲笔信中指出，两国的经济合作"掀

开了日俄关系新的一页"。



世耕4号与俄罗斯远东发展部长加卢什卡举行会谈，就重视远东地区推动经济合作项目达成了一致。俄罗斯远东发展部提出了达18项的具体经济合作项目要求。投资总额将超过1万亿卢布（约合人民币1100亿元）。日本政府有意通过帮助解决该地区问题，推动北方四岛领土问题的解决。



世耕在莫斯科召开记者会表示说: "日俄经济关系趋好当然将成为和平条约谈判的重要基础"，对日俄北方领土谈判取得进展显示出期待。



哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫将于9号访问核爆地广岛。他近日在接受媒体采访时表示，将在演讲中呼吁与日本携手努力到联合国成立100周年的2045年实现废除核武器。他还对日俄关系改善表示期待，称若构建互信关系也会为解决北方四岛领土问题提供可能。