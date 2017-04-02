巴黎北郊嘉年华点营火触发爆炸 30人伤

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，法国巴黎东北部郊区举行的一个华年华会发生罕见意外，当工作人员点燃营火时，突然发生爆炸，不少人被至抛落地上，也有多人被飞来的碎片击伤，导致至少30人受伤，当中18人伤势较重，包括数名小孩子。

据香港《星岛日报》今天报道，事发于周六，现场是巴黎北部维勒潘特（Villepinte），当时有数百人，包括一家大小、市长及其他地方官员参加年度营火节活动，准备见证高潮活动：燃点营火时刻。



当时工作人员点燃由杂草柴枝堆成的"引线"，火势一直蔓延向洒有汽油助燃的营火堆，不料发生爆炸。



据报道，有人因爆炸威力太大而跌坐地上，也有起火木条飞向人群，伤者主要被爆炸后着火的营火木块击中而烧伤。有人手臂骨折，有小孩子脸上披血，现场一片混乱；不少家长跑来跑去寻找子女。



一名目击者称，除听到爆炸声外，一股冲击波将燃放焰火的人冲至几米开外。维勒潘特市市长在事故中也受轻伤。



另有目击者说："营火堆的碎块从四方八面飞向我们，就像长矛一样。有一些飞来的木头是灼热的，人们恐慌尖叫，伤得重的人躺在地上无法动弹。"



意外中有三名小童受伤，年龄介乎两至14岁，其中一人情况严重。当局说，很人都是脸部受伤。



消防部门指出，此次事故属于意外，工作人员用电油点火时，程序出错引发事故。