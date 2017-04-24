迪玛希感谢粉丝：你在《歌手》只看到我的30％

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国《华商报》报道，通过《歌手》舞台火速爆红的我国歌手迪玛希，23日现身中国西安某活动，西安粉丝的热情让他情绪高涨，不仅主动加唱一首歌，不断献上飞吻，更鞠躬感谢中国粉丝的支持。

鞠躬感谢中国粉丝

迪玛希西安之行心情非常好。昨日上午他抵达西安咸阳国际机场时，受到了西安粉丝的热情欢迎。下午活动现场，粉丝尖叫声更是一浪高过一浪。而粉丝的热情让迪玛希情绪高涨，按流程本来他只用唱一首歌，但他现场决定多唱一首，加唱的歌曲引爆全场大合唱，迪玛希也360度向全场粉丝送上飞吻，撩粉丝能力一流。虽然在自己的祖国也是国宝级歌手，但迪玛希表示中国的粉丝让他特别兴奋，"我对艺术的热爱就是从这些歌迷的支持上不断发展的。你刚才在现场也看到，很多粉丝和我一起唱我的歌，对于一个歌手而言，没有比这更幸福的事情了。我在此要鞠躬感谢每一位支持我的粉丝"。

更多面等待大家发现

第一次参加中国的综艺节目，第一次唱中文歌，迪玛希在中国事业发展得顺风顺水，他表示接下来最想做的就是开自己的第一次演唱会。《歌手》舞台上，迪玛希的高音惊艳众人，而他的演唱风格也多以展示高音为主，对此迪玛希大胆放话，说自己还有很多面等待大家发现，"时间会影响一些事情，但我很希望能有更多的作品呈现给我的粉丝。在《歌手》的舞台上，你们只看到30%的迪玛希，其余70%，你们会在我的演唱会和其它作品里看到"。

除了惊艳听众耳朵的高音，在粉丝心目中，他的颜值也一样惊艳，很多粉丝亲切称呼他为"进口小哥哥"，这也让他成为很多时尚活动的宠儿。迪玛希表示，在自己的祖国穿衣服会偏传统服饰，但他很喜欢中国的时尚，"我们国家的服装比较偏传统一些。我在中国这些日子，发现中国的时尚发展得特别快，这个可以从很多设计师的设计中看出来，我可以肯定地说，我真的是很喜欢中国的设计和时尚。"

【编辑：木合塔尔·木拉提】