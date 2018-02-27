哈萨克斯坦北部地区将迎来零下30度严寒

哈通社/阿斯塔纳/2月27日- 据国家气象总局报道，未来三天内，我国大部分地区气温将有所下降。

据悉，未来24小时内，国内大部分地区气温比气候标准高3-8度。



报道称，2月28日，我国东哈州白天和下午的气温将达到+ 5 ℃。这可能使冰雪融化、河水升涨。



3月1-2日，该州的气温降至零下20-25 ℃，白天为零下15-20 ℃。部分地区或迎来大雾和冰冻路滑等天气，风速将达到15-20米/秒。



2月28日，卡拉干达州气温预计上升至+3 ℃，有少量雨夹雪，导致冰雪融化、冰川变软等。3月1 - 2日，夜间温度则降至零下17-25 ℃，白天为零下13-17 ℃。



3月1日开始，我国北部地区将受到北极寒流影响，并于3月2日开始扩散至整个哈萨克斯坦。部分地区夜间温度将降至零下20-30 ℃，南部和东南部温度为零下10-20 ℃，而最南端地区温度将为零下3-10℃。



此外，全国大部分地区将迎来降雪和暴风等天气，风速高达15-25米/秒；而南部地区则迎来大雾和冰冻路滑等天气。



气象专家表示，3月3日开始因寒流西移，气温将逐渐上升。



【编译：达娜】