哈萨克斯坦社会支付金额将提升30%

哈通社/努尔-苏丹/6月12日 -- 《强制性社会保险》法案草案12日获得马吉利斯（议会下院）一读通过。

法案草案的主要目的，旨在强化工作年限与社会福利金额之间的联系，同时实现自2020年起将提供给失去劳动能力、失去家庭主要劳力和失业人员的社会补助金额标准提高30%的目标。



"为了完成这些目标，法案草案中计划对国家社会保险基金的3种不同的社会福利标准进行修订。第一，建议对工作年限超过5年的受益人重新修订进入系统的参数。该参数用于确定3项社会支付的金额。目前对于5年及以上工作年限的公民，采用的是统一的系数（1.0），并没有针对加入系统超过5年期的人员的激励机制。为了激励更多人加入系统，5年以上年限的公民每年可获得2%的系数增益。"劳动和社会保障部部长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫说。



据悉，2018年强制社会保险系统内拥有5年以上年限的参保人数量为340万人，占总参保人数的55%。因此，这一改动将对参保人员带来正向影响。

"第二，为了增强对残疾人的社会保障程度，建议向相关人群根据医疗-社会鉴定所确定的劳动能力丧失程度（30%~100%）标准提供相应的社会保障金。目前为失去劳动能力者提供的保障金额是根据平均系数制定，并为顾及每个个体的实际需求。草案旨在明确相关情况。例如，系数为0.65，则领取65%，0.8则领取80%，系数为1则领取100%。"部长说。



"例如，一位公民的平均工资为10万坚戈，工作年限为7年，稳定支付相关保费，那么在其失去65%的劳动能力的情况下，根据现行公式计算的社会支付标准为22988坚戈，而按照新草案中的公示期可获得的社会支付标准为31080坚戈（增长35%）。该支付由国家强制社保基金提供，提供给参与社会保险基金的公民。此外，还将根据其伤残水平提供社会补助金，提供给2级伤残人士的标准今年为45438坚戈，因此其可获得的整体金额为76518坚戈。"部长说。



据了解，去年因完全失去劳动能力而领取社会保障金额的人数为8.31万人，总支付金额123亿坚戈。



【编译：木合塔尔·木拉提】