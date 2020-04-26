新冠肺炎：新增31例治愈出院和8例确诊病例

哈通社/努尔苏丹/4月26日-- 据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息综合发布平台（coronavirus2020.kz）消息，哈萨克斯坦新增31例治愈出院病例和8例确诊病例。

新增治愈出院病例分别来自：阿拉木图市-6、阿特劳州-5、克孜勒奥尔达州-18、卡拉干达-1、阿克莫拉州-1例。

另外，阿克莫拉州新增1例、阿拉木图市新增7例新冠肺炎确诊病例。

截至发稿前，全国累计确诊病例已达 2660人，其中治愈出院人数 677人，死亡 25人。

哈萨克斯坦全国三大直辖市及 14个州的新冠疫情情况如下（确诊人数 /治愈人数 /死亡人数）：

努尔苏丹市– 479 / 214 /3

阿拉木图市– 842 /96 /8

奇姆肯特市– 162 / 23 / 4

阿克莫拉州 – 93/ 31 / 4

阿克托别州 – 55 / 10 / 0

阿拉木图州 –93/ 9 / 0

阿特劳州 – 108 /47 / 0

东哈州 – 16/ 6 / 1

江布尔州 – 104 / 42 / 0

西哈州 – 116 / 6 / 0

卡拉干达州 – 113 / 3 / 1

库斯塔奈州 – 43 / 3 / 1

克孜勒奥尔达州 – 177 / 98/ 0

曼格斯套州 – 27 / 4 / 1

巴甫洛达尔州 – 94/ 2/ 1

北哈州 – 30 / 25 / 0

突厥斯坦州 – 108/ 24/ 1

【编译：阿依波塔】