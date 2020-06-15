新冠肺炎：新增313例确诊 单日增幅2.2%
08:16, 15 六月 2020
哈通社/努尔苏丹/6月15日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）确诊患者总数已达14 809人。
据哈国新冠疫情官方信息平台数据，6月14日全天，新增确诊病例 313例 ，单日增幅 2.2% 。
14日，三个直辖市和14个州均有通报新增病例。
其中通报新增病例数最多的是首都努尔苏丹市（77例），最少的是曼格斯套州（1例）。
各地区14日通报的新增病例数（增幅）如下：
努尔苏丹市 - 77 (2,9%)
卡拉干达州 - 47 (3,2%)
阿拉木图市 - 31 (1,0%)
西哈州 - 30 (3,2%)
奇姆肯特市 - 26 (2,3%)
阿特劳州 - 23 (1,8%)
北哈州 - 15 (15,6%)
阿克托别州 - 12 (2,3%)
突厥斯坦州 - 11 (2,5%)
东哈州 - 10 (4,0%)
阿拉木图州 - 8 (1,6%)
江布尔州 - 8 (1,7%)
克孜勒奥尔达州 - 7 (1,4%)
巴甫洛达尔州 - 3 (0,9%)
库斯塔奈州 - 2 (0,9%)
阿克莫拉州 - 2 (1,0%)
曼格斯套州 - 1 (0,3%)
14日全天，共有三个地区通报了4例死亡病例。
当日共有132名新冠确诊患者康复出院。
截至2020年6月15日8时为止，哈萨克斯坦全国累计确诊新冠肺炎病例14809例，其中9188例已治愈出院，77人死亡。
【编译：木合塔尔·木拉提】