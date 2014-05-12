马德里赛莎拉波娃逆转哈勒普 捧个人生涯第31冠

哈新社阿斯塔纳讯，据中国网报道，总奖金为3,671,405欧元的WTA皇冠赛马德里公开赛结束了最后的冠军争夺战。2号种子、去年亚军莎拉波娃遭遇了最近一年飞速蹿红的4号种子哈勒普。最终在先输一盘的情况下，莎娃以1-6/6-2/6-3完成逆转，首夺马德里赛冠军，拿到第二个皇冠赛，从而集齐斯图加特、马德里、罗马、法网四大欧洲顶级红土赛冠军。

延续着最近三个赛季在红土上的出色状态，莎拉波娃带着斯图加特三连冠的气势来到马德里后，先后逆转了击败了李娜、A-拉德万斯卡等排名更高的球员，连续第二年闯入决赛。不过去年在首轮就遭到淘汰的哈勒普，更在击败伊万诺维奇、科维托娃等名将后，首次进入皇冠赛决赛。尽管莎娃在过去两次交手中均取得胜利，但面对已经蜕变的罗马尼亚姑娘，她必须小心应对。 比赛伊始，迅速进入的哈勒普首局就取得了破发，经受住平分的考验后就确立了2-0的领先。明显没能适应哈勒普节奏明快的打法，过多失误的莎拉波娃随后发球局再度失守，就以0-3进入局间休息。重返赛场后罗马尼亚姑娘表现没有丝毫的滑落，轻松的连赢四球后就确立了4-0的领先。依靠积极的进攻挽救一个破发点后，莎拉波娃终于拿下了一局。不过哈勒普没有受到影响，保发后继续以5-1领先。此时首盘比赛的胜负已经失去悬念，哈勒普最终以6-1先拔头筹。 展开反击的莎拉波娃在次盘开局率先取得破发，顶住三个破发点的压力后，她就确立了2-0的领先。在发球局被逼入评分后艰难的连赢两球保发，哈勒普稳住了局面。不过莎拉波娃表现依旧平稳，送出Love Game后就继续以3-1领先。两人随后各自保发，去年赛会亚军在第六局再次展开攻势：玛利亚在15-40落后的情况下多次挽回局点后，最终利用一次漂亮的接发球再次实现破发。轻松的直落四球守住发球胜盘局，莎拉波娃就以6-2扳回一盘。 在决胜盘开局经历平分考验后，哈勒普率先拿下发球局，以1-0领先。而延续着次盘气势的莎娃则以Love Game保发，轻松扳平比分。顺势提升士气的莎娃在第三局0-40落后的情况下连续追分，并率先实现了破发。在平分后连赢两球，俄罗斯美女就确立了3-1的领先。两人随后交换发球局，积极跳动状态的哈勒普在第七局艰难守住发球局，把比分追成3-4。关键时刻莎拉波娃提升一发威力，保发后以5-3拉开比分，并稳住局面。面对非保不可的压力，哈勒普失误明显增多。莎娃把握机会再次取得破发，以6-3完成逆转，生涯首夺马德里皇冠赛冠军。