失事客机搜救队打捞第31具遗体 再发现巨大残骸

哈通社阿斯塔纳1月4日电，据中新网报道，4日，印尼搜救中心就失事客机QZ8501的搜救行动召开发布会，称搜索队伍又打捞上来一具遇难者遗体，截至目前，共有31具遗体被打捞上来。

据亚洲新闻台消息，新加坡国防部称，这具遗体是由新加坡"坚持号"船上人员于当地时间7时58分发现的，在8时46分打捞上船。目前尚不清楚这位遇难者的性别和身份。 当地时间4日，搜索打捞失事的亚航QZ8501航班机身的工作继续进行，亚洲新闻台称，搜救人员在搜索区域内发现了第5块巨大残骸，已确认为失事航班残骸，此前一天搜救队已发现了4块巨大残骸。中央电视台消息则称，当天搜救人员又发现了5块巨大残骸。 新加坡《海峡时报》称，当天参与搜救行动的潜水员尝试短暂下水，但局部天气有变，因此潜水行动暂时停止。遥控操作的水下机器人已经派出。

印尼方面在发布会上还表示，随着洋流的移动，搜救区域向东稍作了移动。 去年12月28日，载有162人的印尼亚航QZ8501班机从泗水飞往新加坡，但起飞不到一小时就与地面控制失去联系。雷达数据显示客机失事前曾作"令人难以置信"的陡峭爬升，此举可能超越了A320型飞机的承受能力，导致客机坠毁。