今年已有31万难民穿越地中海

哈通社阿斯塔纳8月29日电 据外媒消息，联合国难民署日前表示，2014年全年的穿越地中海人数有21.9万。去年渡海难民的死亡人数为3500人。

就在本周四(8月27日)，一艘难民船在北非海岸因超载而沉没。利比亚当局称，船上约有200人丧生。这一数字尚未被统计在联合国难民署的数据之内。

联合国难民署一名发言人周五在日内瓦表示，许多难民遇难的原因都是由于船只严重超载。这名发言人指出，同样在本周四，有50名难民在一人满为患的船舱内窒息而亡。

不少幸免于难的难民也透露，他们被"蛇头"强迫钻入甲板下的船舱内。想要走上甲板的难民，必须向蛇头交钱"购买"甲板上的位置。一名从伊拉克逃出的医生向媒体披露，他向蛇头缴纳了3000欧元，方才让他与妻子以及两岁的儿子前往上层的甲板。

欧盟现在计划从10月起加大在地中海打击偷渡犯罪的力度。德新社从欧盟机构内部了解到，执法部门正在向政界施压，希望在9月初就能达成相关的政治决定。届时，参与行动的士兵将被允许在公海上搜查偷渡人贩所使用的船只。而涉嫌充当"蛇头"的人也将能够被逮捕。目前，参与行动的士兵还只能通过问讯被救起的难民来搜集人贩团伙的信息。

据估计，当前每天都有数千名难民跨越地中海。其中大部分都是先到达希腊海岛，然后再辗转穿越马其顿、塞尔维亚，最终通过匈牙利前往西欧地区。