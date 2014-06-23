新疆严打专项行动重击暴恐活动 打掉32个团伙 公开宣判315人

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，中国新疆自5月23日启动严厉打击暴恐活动专项行动以来，各地雷霆行动，重拳出击，一个月内打掉32个暴力恐怖团伙，公开宣判315人，严打专项行动取得良好开局，初步形成严打声势。

在严打专项行动中，全新疆地区各地、各维稳力量、各相关部门牢固树立主战场意识，周密部署、高位推动，措施有力，协同作战，形成了强大合力。 新疆公安机关共打掉暴力恐怖团伙32个，抓获暴恐团伙犯罪嫌疑人380余名，抓获涉暴涉恐逃犯65人，查缴爆炸装置264枚、制爆原料3.15吨、各类管制器具357把。查处教经习武点21处，收缴一批存储、传播暴恐、宗教极端思想等内容的电脑、移动存储介质、光盘和宗教极端书籍以及一批暴恐训练器材等物品。 新疆检察机关依法充分履行检察职责，依法提前介入、侦查取证，快速批准逮捕、审查起诉，为法院快速审理、快速宣判打下良好基础。1个月来，各级法院共公开宣判暴力恐怖、宗教极端、制枪制爆、传播涉暴恐音视频、组织偷越国（边）境等犯罪案件120件315人，并经最高人民法院核准，对犯组织、领导、参加恐怖组织罪、故意杀人罪、放火罪、非法制造、储存、运输爆炸物罪的7案13名罪犯执行死刑。 新疆各地对涉暴恐突出问题进行集中整治，加大了对危爆物品源头管控力度，集中开展对二手手机市场、二手机动车市场、电脑音像市场、物流寄递等场所的清理整治活动，加大对"三非"活动的整治力度，并全面强化细化社会面防控工作。 专项行动开展以来，通过加强宣传教育，广泛发动群众，形成全社会支持反恐、投身反恐的氛围。各族群众积极提供线索、检举揭发、全力配合协作抓捕犯罪嫌疑人，截至目前，已接到群众举报案件线索400多条，根据举报打掉11个暴恐团伙，1个宗教极端团伙，抓获嫌疑人80多人。 严打专项行动得到了干部群众衷心拥护，社会风气不断转好，治安形势稳定向好，通过一系列扎实的行动，96%以上的暴恐案件在预谋阶段被及时发现、及时打掉。