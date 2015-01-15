中国新疆32名党员干部在朝觐事务中违纪违法 6人被双开

哈通社阿斯塔纳1月15日电，据新华网1月15日消息，经中国新疆维吾尔自治区党委批准，近日，新疆维吾尔自治区纪委监察厅、克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监察局依纪依法严肃查处了艾尼瓦尔•吐尔地等32名党员干部，在朝觐事务管理工作中严重违反党的政治纪律、滥用职权、失职渎职、以权谋私、权钱交易的违纪违法案件。

给予新疆维吾尔自治区民委(宗教局)原副巡视员、朝觐办原主任艾尼瓦尔•吐尔地开除党籍、开除公职处分；



给予克州党委原常委、公安局原党委书记、局长王新中开除党籍、开除公职处分；



给予阿图什市委原副书记、市长亚力坤江•吐尔地开除党籍、开除公职处分；



给予阿图什市委原副书记、组织部部长、政法委书记李蜀疆开除党籍、开除公职处分；



给予阿图什市委原常委、统战部部长、政法委副书记木合塔尔•麦麦提开除党籍、开除公职处分；



给予阿图什市民委(宗教局)原党组副书记、主任米吉提•达吾提开除党籍、开除公职处分。



将以上6人涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。



给予克州民委(宗教局)党组书记、副主任赵平撤销党内职务、撤职处分；



给予阿图什市哈拉峻乡党委委员、统战干事艾斯卡尔•沙吾提撤销党内职务处分；



给予阿图什市发改委党组副书记、主任吴林，阿图什市幸福街道党工委副书记、主任买买提艾力•阿不力孜党内严重警告、撤职处分；



给予阿图什市副市长阿克坦•阿不都拉木提党内严重警告、记大过处分；



给予克州党委统战部副部长依马木•肉孜，克州党委政法委调研员、副书记玉素甫江•买买提，阿图什市工商联副主席依达衣提拉•托尔孙，阿图什市民委(宗教局)原党组书记息新力，阿图什市社保局局长肖芳党内严重警告处分；



给予阿图什市水利局党组副书记、局长李春明，阿图什市阿湖乡副乡长高东伟，阿图什市新农合管理中心主任肖开提•阿力木党内警告、撤职处分；



给予阿图什市农业局党组副书记、局长吾斯曼江•玉苏甫，阿图什市上阿图什镇党委委员、副镇长马文刚，阿图什市委组织部科员钟崇伟党内警告处分；



给予阿图什市民委(宗教局)科员阿里甫江•买买提警告处分；



给予克州林业局党组副书记、局长艾斯卡尔•卡吾力，克州经信委党组书记、副主任派孜拉•买买提，克州科技局党组书记、副局长莫合塔尔•阿不力米提，阿图什市委原副书记、常务副市长杨立新，阿图什市人大常委会主任托合提•艾则孜，阿图什市上阿图什镇镇长米吉提•苏力堂，阿图什市安监局党组书记、副局长肉孜•买买提，阿图什市阿扎克乡党委委员木特力甫•阿洪，阿图什市执法局局长吐尔洪江•阿不力米提通报批评。