今年共有3200名哈萨克斯坦公民前往麦加朝觐

哈通社/努尔-苏丹/8月12日 – 哈萨克斯坦外交部表示，今年哈萨克斯坦公民顺利安全的进行朝觐之旅。

根据统计，2019年共有180万来自167个国家的穆斯林信众前往麦加朝觐。其中，就包括来自哈萨克斯坦的3200名哈萨克斯坦公民。

哈萨克斯坦外交部消息称，我国公民们的朝觐之旅十分顺利安全。

«我们没有收到关于哈萨克斯坦公民在朝觐期间受伤或其他求助的信息。»外交部发言人阿伊别克·萨马蒂亚洛夫说。

此前，阿塞拜疆通讯社的一则报道中指出，今年的朝觐期间，共有19万人接受了当地的医疗服务。

消息称，在麦地那，朝觐期间共有190719人向医疗服务机构求助，其中297人接受了心脏手术，44人进行了腹腔镜检查，293人接受了其他外科手术。

美国《纽约时报》刊文指出，今年的朝觐期间，沙特与伊朗之间的政治和宗教分歧带来的对峙，令国际社会对中东地区局势感到担忧。文章还提及了一些其他问题，并谈到今年共有2万美国公民前往麦加朝觐。

文中还写到，在新西兰清真寺遇袭事件中被害的51名死难者的200多位家属，被沙特政府邀请以贵客身份参与朝觐。

今年刚果没有得到朝觐名额分配。据外媒报道，由于沙特当局担心该国境内的埃博拉疫情，因此决定不向该国分配名额。

哈萨克斯坦朝觐者们将同来自其他国家的穆斯林一道，在8月10-13日期间，完成朝觐程序。

今年沙特共安排了总计2.7万名安保人员，负责朝觐期间的安全保卫工作。

沙特媒体最新的消息称，今年的总朝觐人数或将突破250万人。

另据相关统计显示，今年为朝觐开通的国际航线共3000余条，宰牲献祭的牲畜数量超过100万头。

【编译：木合塔尔·木拉提】