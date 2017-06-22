纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦自然资源总量达320亿吨

哈通社/阿斯塔纳/6月22日 -- 纳扎尔巴耶夫总统22日在阿斯塔纳召开的外国投资者理事会第三十次会议上公布了哈萨克斯坦自然资源总量，并呼吁外国投资者增加对哈经济的投资。

纳扎尔巴耶夫说："哈萨克斯坦拥有丰富的石油、天然气、煤和铀等自然资源。它们的总量达320亿吨，占据全球资源4%。因此，外国投资者应优先在这一领域进行投资。"

纳扎尔巴耶夫指出，尽管拥有丰富的资源，哈萨克斯坦仍努力把经济多元化，摆脱对资源的依赖。

"哈萨克斯坦是独联体国家当中首个采取'绿色经济'具体措施的国家。我国2007年通过了环境法、2009年和2013年通过了替代能源领域的法案以及绿色经济发展模式法案。也就是说，哈萨克斯坦将继续推动传统能源领域的发展的同时也将进一步加强替代能源领域的发展。哈萨克斯坦在替代能源领域的发展具有巨大的潜力。比如，我国一年风力发电开发潜力为9200亿千瓦、水力发电开发潜力为620亿千瓦和太阳能发电开发潜力为25亿千瓦。"总统说。

据悉，投资和发展部部长哈斯木别克在今天的会议上就建立阿斯塔纳国际金融中心问题进行了汇报。

【编译：小穆】