政府将为国内32家出口型企业提供扶持

哈通社阿斯塔纳5月19日电 据总理官网消息，"民族企业—富有竞争力的领头羊"企业扶持计划研讨委员会会议18日在阿斯塔纳举行。政府官员、企业界代表出席会议。

巴伊铁列克国有控股公司董事会执行主席库万德科•毕申姆巴耶夫在会议上发言说，在"民族企业—富有竞争力的领头羊"企业扶持计划框架下，已从国内300多家各类企业筛选出32家公司纳入该扶持计划。其中，20家来自农业生产领域，7家来自机械制造业，5家来自建材制造业。

毕申姆巴耶夫表示，筛选企业工作由麦肯锡管理咨询公司完成，参加筛选的企业均是业务利润增长稳定、具有一定出口竞争力的生产型中型企业。被筛选出的这32家企业共拥有2.3万员工，营业额总和达3400亿坚戈，并拥有450亿的出口额。

毕申姆巴耶夫指出，被纳入"民族企业—富有竞争力的领头羊" 企业扶持计划的这32家企业将于未来3年落实总额达1200亿坚戈的项目，平均每个项目的价值达30-40亿坚戈。在企业扶持计划框架下，这些企业的生产效率和产品出口量有望将以每年10%和30%的速度增长，并将获得巴伊铁列克国有控股公司为它们提供的全方位支持，其中包括：跨银行贷款、贷款担保、贷款利息补贴、融资租赁、出口信用保险、创新项目资助等。与此同时，这些企业还将获得麦肯锡公司的咨询服务。

毕申姆巴耶夫强调，"民族企业—富有竞争力的领头羊"企业扶持计划主要目的在于推动哈萨克斯坦企业成为地区和世界性大企业，支持国内非资源出口型产业。（编译：吴然）