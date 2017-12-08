阿斯塔纳足球俱乐部晋级欧联杯32强

哈通社/阿斯塔纳/12月8日 -- 阿斯塔纳时间12月8日凌晨，2017-2018赛季欧联杯小组赛全部结束。

A组第6轮比赛中，阿斯塔纳足球俱乐部客场对阵捷克球队布拉格斯拉夫。比赛第38分钟，阿斯塔纳从右路展开进攻，前锋阿尼西奇破门，打进这场比赛唯一进球。最终，阿斯塔纳以1：0的比分战胜布拉格斯拉夫，以小组第2名的身份挺进32强。这也是阿斯塔纳球队首次晋级欧联杯32强阵容。



据了解，阿斯塔纳在前轮比赛中主场惜败西甲劲旅比利亚雷亚尔，以2胜1平2负的成绩积7分，仅落后布拉格斯拉夫1分，位居小组第3位。这场比赛阿斯塔纳获得3分才能晋级淘汰赛。

根据6轮比赛，各小组前2支球队和加上欧冠小组赛第三名8支球队，欧联杯32强球队全部产生。

欧联杯淘汰赛32强：

比利亚雷亚尔、阿斯塔纳、基辅迪纳摩、贝尔格莱德游击、布拉加、卢多戈雷茨、AC米兰、雅典AEK、亚特兰大、里昂、莫斯科火车头、哥本哈根、布加勒斯特星、比尔森胜利、阿森纳、贝尔格莱德红星、萨尔斯堡、马赛、奥斯特桑斯、毕尔巴鄂竞技、拉齐奥、尼斯、泽尼特、皇家社会、莫斯科中央陆军、凯尔特人、马德里竞技、葡萄牙体育、莫斯科斯巴达、那不勒斯、莱比锡、多特蒙德。



【编译：小穆】