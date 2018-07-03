哈萨克斯坦全球投资圆桌会议框架下签署32个合作协议

哈通社/阿斯塔纳/7月3日 -- 哈萨克斯坦全球投资圆桌会议（Kazakhstan Global Investment Roundtable）框架下共签署了总价值达47亿美元的32个商业协议。

据了解，哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest）与法国ТНК Servier公司签署了实施关于药品生产项目的谅解备忘录。





卡拉干达州州政府与河北华通线缆集团就电缆产品生产领域制定了商业路线图。

轻工业领域，哈萨克投资国有公司还与土耳其Cukurova控股集团就共同建造瓦楞纸板涂料工厂达成协议。

此外，双方还就联合建造纺纱厂达成共识。

会议期间，农工领域也签署了多个合作协议。其中包括，Eursian Agro控股集团与澳大利亚Cedar Meats Australia公司将联合建造肉类加工厂。





哈萨克投资国有公司与土耳其Dal Holding控股公司签署建造总面积达200公顷的温室项目。

另外，哈萨克投资国有公司与杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司就落实每年生产1.2万吨鲟鱼、2000吨鱼子酱的大型项目达成共识。





化工领域，哈萨克投资国有公司与West Hydrocarbons Commercial Investment 公司签署合作备忘录。

零售业领域，哈萨克投资国有公司将同法国迪卡侬（DECATHLON）公司建立一个销售运动服和运动装备的商店网络。





会议框架下，还与来自法国、德国、土耳其、波兰、俄罗斯以及中国等13个国家的跨国公司签署了关于实施8个合作项目的协议。



值得一提的是，7月3日，第二届哈萨克斯坦全球投资圆桌会议（KGIR-2018）在阿斯塔纳举行，由政府总理萨金塔耶夫主持召开，哈萨克斯坦的投资机会、投资政策、经济发展和竞争力提升等问题。

【翻译：冰山】