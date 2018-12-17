历史上的今天："杰勒托克桑事件"爆发32周年

哈通社/阿斯塔纳/12月17日 -- 1986年12月16日，哈萨克苏维埃社会主义共和国首都阿拉木图的哈萨克青年学子针对苏维埃政权，进行和平抗议活动。最终，该抗议活动成为了哈萨克人奔向自由的号角。

32年前，当时苏联领导人戈尔巴乔夫下令撤销原哈萨克共产党主席库纳耶夫的职位，并代之以一位俄国人科尔宾。因不满原苏联当局违反宪法，阿拉木图市大学生及部分群众走上街头进行游行抗议。

哈萨克青年要求苏联当局不得违反列宁的民族政策，每一个民族都有权选出自己的领导人。但是苏联领导人表示，游行群众提出的要求是没有道理的，并号召大家解散。

17日，23时30分-24时，武装军警开始清场行动，造成抗议者多人死亡，多人受伤。苏联当局随后还逮捕并审判了多名参与抗议的大学生。



"杰勒托克桑事件"后，全国各大城市爆发抗议活动，并扩张至整个苏联，成为苏联解体的导火线。1991年12月，苏联正式解体，哈萨克斯坦宣布独立。

独立后，哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫颁布命令，宣布参加"杰勒托克桑事件"的学生们和群众无罪，将12月17日定为哈萨克斯坦民主革新日。

【编译：小穆】