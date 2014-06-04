游牧人最古老的裤子在中国出土 可追溯至3300年前（组图）

哈通社阿斯塔纳6月4日电，据新浪网援引外媒报道，在中国塔里木盆地的洋海古墓内发现的两条裤子可能是迄今为止发现的历史最为悠久的裤子。这两条裤子的年代可追溯到3300年前。尽管在岁月的无情侵袭下已经严重破损，但整体外形基本上完整保留下来。除了这两条裤子外，洋海古墓内还发现其他很多衣物。研究论文刊登在《国际第四纪》杂志上。

洋海古墓发现的裤子说明当时的古人需要新的服饰，以满足骑马的需要。长袍和宽外袍等较为传统的服饰不适合骑马，裤子随之兴起。宾夕法尼亚州大学语言学家维克托-麦尔在接受《科学新闻》杂志采访时表示："这篇论文有力地支持了一种观点，即裤子是游牧民族专为骑马发明的。骑马的游牧民族将裤子带到塔里木盆地。"人类的骑马史可追溯到4000年前，说明裤子也拥有同样悠久的历史。

据悉，在洋海古墓发现的裤子由两名40岁左右的男子穿着。他们可能是牧民，也可能是士兵。除了裤子外，墓葬内还发现一条马鞭、一个木制马嚼子、一把战斧以及一把弓。借助于碳年代测定法，科学家确定裤子的年代。如果按照现代标准，两条裤子的设计相当原始。它们采用两块布料，一块用于腿部，一块用于胯部。此外，它们还采用编织花纹装饰，腰部使用绳子扎紧。

洋海古墓群的面积达到58万平方英尺(约合5.4万平方米)。塔里木盆地的干热气候有助于保存尸体、衣物以及其他文物，能够让它们保存数千年。自上世纪70年代开始发掘以来，考古学家已经发现了超过500座古墓并出土无数文物。

在中国塔里木盆地的洋海古墓内发现的一条裤子，可能是迄今为止发现的历史最为悠久的裤子。这条裤子的年代可追溯到3300年前。在设计上，它采用三块布料，一块用于腿部，一块用于胯部，上有编织花纹装饰，腰部使用绳子扎紧。 除了裤子外，洋海古墓内还发现其他很多文物，其中包括来自中亚，历史可追溯到3000年前的衣物，每一件都拥有很高的研究价值。照片中，中德科学家正在分析一件皮毛大衣。