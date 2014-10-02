埃博拉疫情已致超过3300人死亡

哈通社阿斯塔纳10月2日电，据中新社报道，世界卫生组织1日发表最新通报说，仍在非洲多国蔓延的埃博拉疫情目前已经导致超过3300人死亡。联合国秘书长潘基文当天对世卫组织日内瓦总部进行视察，研判疫情发展。

根据世卫最新通报，埃博拉疫情已经导致3338人死亡，另有7178个疑似或确诊病例。绝大部分的死亡病例仍来自于利比里亚、几内亚和塞拉利昂。疫情重灾区利比里亚目前已经报告1998个死亡病例。 世卫通报警告说，利比里亚特别是首都蒙罗维亚的疫情仍在恶化，有证据显示当地依然有广泛的新增病例未报告。世卫说，目前尚无多少迹象显示疫情受控。 联合国秘书长发言人杜加里克当天说，有一名利比里亚的联合国工作人员可能死于埃博拉病毒，这名死者生前在联合国驻利比里亚办事处工作。联合国方面形容这是一起"不幸事件"，并强调此事提醒所有联合国驻利人员应加强对埃博拉病毒的防范。

潘基文当天视察世界卫生组织总部，访问了"战略卫生行动中心"(Strategic Health Operations Centre，SHOC)，听取专家组对埃博拉疫情进展的汇报。 潘基文秘书长所任命的联合国埃博拉应急特派团团长班伯里同日也已抵达利比里亚进行访问，了解该国在抗击埃博拉疫情的过程中的实际需要。 世界卫生组织还援引专家评估称，葛兰素史克公司和加拿大公共卫生署研发的两种疫苗已进入颁发许可证前的临床试验阶段。临床试验对象将是来自美英两国的健康人。 另外有关美国应对埃博拉方面，美国本土首例埃博拉患者的病情出现恶化，曾与这名患者接触过的5名学生正接受观察。美军也将向利比里亚派遣700名士兵以帮助当地抗击埃博拉疫情。