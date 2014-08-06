美国拟向非洲投资330亿美元 欲建立稳固经济联系

哈通社阿斯塔纳8月5日电，据环球网援引法国《解放报》消息，美国总统奥巴马在当地时间8月5日宣布，美国将向非洲提供逾300亿美元(约合人民币1850.58亿元)的公共援助与私人投资，并呼吁非洲领导人共同建立有利的贸易环境。

报道称，美国想要追赶欧洲与中国在非洲的发展脚步，还有一定距离。奥巴马在美非峰会上指出，美国和整个非洲大陆的贸易往来等同于美国和巴西一国的贸易往来。在美国向全球出口的商品中，只有1%的商品进入撒哈拉以南的非洲。

奥巴马强调，美国共将在非洲投资330亿美元。以万豪国际集团与通用电气公司为首的美国企业将向非洲投资140亿美元，主要集中在建设、银行及信息技术等产业。

此外，报道指出，在美国"电力非洲"计划的框架下，美国对非洲的私人投资也将有所增长。该计划旨在促使撒哈拉以南非洲的电力覆盖率翻一番。考虑到世界银行与瑞典政府的支持，该计划共将拥有可支配资金260亿美元。

报道称，非洲是世界上最具经济发展潜力的地区之一，国际货币基金组织期望非洲在2015年实现5.8%的增长率，美国政府与工业巨头希望与非洲建立稳固的经济联系。在公布投资计划后，奥巴马也不忘强调非洲领导人肩负的责任。他表示，这些投资十分重要，非洲发展进入新纪元的关键不在美国，而在非洲。

美国其他政府官员同样表示，如今，许多非洲国家已打破单极模式，主动与贸易伙伴签署合作协议。外界不应始终把非洲与"冲突、疾病与贫困"联系在一起。