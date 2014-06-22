西非伊波拉疫情蔓延 337人死

哈通社阿斯塔纳电，据24.kz网站消息，世界卫生组织6月18日说，自今年2月以来，伊波拉（Ebola）疫情继续在三个西非国家几内亚、利比里亚（赖比瑞亚）与塞拉利昂（狮子山国）蔓延，自爆发以来，死亡人数已上升至337人。

卫生官员一直在努力控制疫情，疫情首先从几内亚爆发的，在那里的感染者大部份都已经死亡。并经由边界传播到利比里亚和塞拉利昂，而这两国疫情在停顿两个月后，又再度爆发。 联合国健康机构一位女发言人查布在电子邮件中说，这是一个很复杂的传染疫情，涉及三个国家的许多社区，也使得这一波的伊波拉疫情变得复杂而具挑战性。 该机构网站18日公布了更新资料，目前疑似或确诊病例已经超过500宗。死亡人数较上星期大幅增加，大约一星期前的死亡人数为240。 查布说，这是西非第一次伊波拉疫情爆发，同时袭击三个国家。由于当地人对此病的恐惧，逃避治疗，阻碍了卫生人员对病人的隔离，令疫情难以控制。 查布表示，为使病人接受治疗，当局需要做更多的工作，并需要追查与病患接触的人，对他们进行监测。 同时，这一波疫情出现史无前例的病例分布情况，让几内亚几乎全国沦陷，是非洲当地过去七年来最严重的大爆发。 世界卫生组织助理总干事福田说，"这是我们有史以来所面临的最具挑战性的伊波拉疫情之一"。 伊波拉病毒是通过人体体液直接接触传播，甚至在人死亡后仍有传染性。 伊波拉病毒为已知的最致命的传染病之一，患者症状包括发烧腹泻、呕吐、出血，潜伏期约2－12天，该病毒通过血液，粪便或汗液传播，也有通过性接触或直接接触被污染的尸体而染病。目前还没有任何有效的治疗方法或疫苗可以对抗。