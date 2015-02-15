世间自有真情在：英国残疾老人遭劫 获民众募捐33万英镑

一桩人性泯灭的抢劫案，引发了一场人性最美好的展示。

今晚（13日），在英国纽卡斯尔的市政厅，将举行一个特别仪式。一张33万英镑的支票将交到一位靠养老金过活的老人手里。

这并不是因为老人买彩票中了大奖，而是源于三周前一次不幸的遭遇。

令人发指

1月25日傍晚，像每一个周日的傍晚一样，67岁的艾伦•巴恩斯（Alan Barnes)将垃圾桶从后院推到前院的人行过道上，以便转天清晨垃圾车来收垃圾。

艾伦身高还不到1.4米，体重不足38公斤，而且有严重视障，一只眼睛几乎失明。 他母亲怀孕期间患上麻疹，导致艾伦终生残疾。艾伦虽然瘦弱，却很独立，一个人住在纽卡斯尔附近Gateshead镇自己的家中。

艾伦推着垃圾桶刚走出前门，一个黑影窜到眼前。艾伦看不清对方面孔，只听到一声吼叫，"把钱交出来"！

艾伦说我没有钱。对方二话不说，一拳把艾伦打翻在地，摁住他搜他的口袋。艾伦连喊救命，抢劫者仓皇逃离。

抢劫者两手空空，留下艾伦一身一脸的青紫和一根折断的锁骨。

负责办案的警官尼尔说，对一个毫无自卫能力的残疾老人下手，实在卑鄙，令人发指。

"帮助艾伦•巴恩斯"

艾伦的遭遇和他一脸青紫的照片上了报纸。人们看了，多半是叹息一声"世风日下，人心不古"罢了。

同一个镇上的一家美容店的女店员，21岁的凯蒂（Katie Cutler）却不只是摇头叹息。她想要爱伦知道，伤害他的人在这个世上是极少数。

凯蒂在公众集资网站Go Fund Me上发起了"帮助艾伦•巴恩斯"募捐行动。凯蒂在网页上写道："一个人能对一个领养老金的残疾老人下手，而且如此残酷，让我很难过。我们不能改变已经发生的事情，但通过一点点捐赠，我们可以让未来变得更光明一点。"

凯蒂的目标是筹款500英镑，让艾伦能换上新窗帘和地毯，让房间有个新面目。因为遭袭后，艾伦不愿再进家门，一直寄居在妹妹家里。

这个筹款目标，从网页激活当天，不到中午就已经超过。三天之内，筹款数额已经超过10万英镑。

募捐活动引起了媒体的关注。凯蒂也走进了BBC等多家电视、广播的演播室。

善良压倒邪恶

募捐活动只进行了一周，凯蒂就应艾伦的要求暂停了接收捐款。最后捐款数额：330135英镑。这笔钱将放入一个专门为艾伦设立的基金，用于照料他今后的生活。

一共有2万8千人次为艾伦捐款。捐款的数额从1 英镑到1000英镑不等。捐款者不仅来自英国各地，还来自加拿大、荷兰、南非等世界各个角落。

许多人在捐款的同时还在网上留言。Stephen捐了5英镑。他说："很难过听到你的遭遇，我知道这点钱很少，但希望能表达我的心意"。

一位叫Rupert的捐款者写道："这世界上有坏人。他们欺凌弱者毫无心肝。但他们会被广大善良的、关爱的、嫉恶如仇的人所淹没。"

人间天使

许多捐款者还对凯蒂表示了感谢。Tam Sandeman写道："凯蒂，感谢上苍有你这样的人。发生这样的事太令人悲哀了。感谢你发起这个捐款活动，让我们能有机会尽一点微薄之力。"。

在同一个集资网站上，有人发起了另一个捐款活动、筹资为凯蒂买一件礼物以表示对她的感谢。

凯蒂对此很不安。她通过BBC等媒体表示，她不会接受任何礼物，因为这完全违背了她发起捐款活动的初衷。她说，世人表达出的善意是对她也是对艾伦的最好的礼物。

凯蒂说："我们在短短的一周的时间里得到了一生享用不尽的善良祝愿。我无法用言语表达我和艾伦对此的珍视"。

筹款活动发起一周后，凯蒂和艾伦终于见面了。凯蒂给艾伦带去一张贺卡和一盒巧克力。艾伦说，凯蒂就是他的人间天使，将是他终生的朋友。

今晚，在纽卡斯尔市政厅，凯蒂将亲手把捐款支票交到艾伦手里。虽然参加仪式的客人都是特邀的，但凯蒂说，还另外准备了150张门票（每张票10英镑作为慈善募捐），以满足希望见到艾伦的公众。

就在捐赠仪式的前两天，纽卡斯尔警方说，一名25岁的男子因涉嫌抢劫伤害艾伦被捕。法网恢恢，疏而不漏。（文章来源：BBC中文网） 筹款活动发起一周后，凯蒂和艾伦终于见面了。艾伦说，凯蒂就是他的人间天使，将是他终生的朋友。 凯蒂在公众集资网站Go Fund Me上发起了"帮助艾伦·巴恩斯"募捐行动。凯蒂在网页上写道："我们不能改变已经发生的事情，但通过一点点捐赠，我们可以让未来变得更光明一点。"